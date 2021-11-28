Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини України

В Одесі дощ розігнав мітинг антивакцинаторів (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
28 листопада, 19:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Одеські противники вакцинації вийшли на "плановий" недільний мітинг
Антивакцинатори протрималися на мітингу під дощем 10 хвилин.
Антивакцинатори протрималися на мітингу під дощем 10 хвилин. / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю 28 листопада Одесі антивакцинатори знову влаштували мітинг під будівлею міськради.

Про це повідомляє Telegram-канал "Новини.LIVE Odesa".

Реклама

На цей раз до антивакцинаторів приєдналися противники "тарифного геноциду".

"І дощ не завада. Жоден вихідний не проходить на Думській площі без міні-протестів... Втім, таке об'єднання було безрезультатним – люди простояли десять хвилин і розійшлися" , – повідомляють місцеві новини.

Реклама

Чого хочуть антивакцинатори

Вимоги та гасла у них ті самі – виступають проти "дослідів над дітьми" та обов'язкової вакцинації. При цьому мітингувальники різко критикують вимоги карантину.

Як "сімейний лікар" зривала маски на мітингу

У Миколаєві на станції переливання крові під час мітингу антивакцинаторів"сімейний лікар" зривала захисні маски з медперсоналу.

Через конфлікт на мітинг викликали поліцію. При цьому жінка не була медпрацівником, а найімовірніше була відправлена на мітинг, аби влаштувати конфлікт.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! Як виглядав міст Патона наприкінці 90-х

Детальніше
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

28 листопада 1991. Президія ради незалежних профспілок України виступила з заявою щодо референдуму 1 грудня.

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

89 080

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.03

Російський рубль (₽)

0.3616

Євро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти