Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини України

В Одесі "гейзери" на вулицях пробили асфальт (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
9 листопада, 15:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Жителі міста знову скаржаться на зрив опалювального сезону, адже прорив труб стався вже не вперше
В Одесі труби не витримали старту опалювального сезону.
В Одесі труби не витримали старту опалювального сезону. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі знову проблеми на фоні старту опалювального сезону. У місті прорвало труби, а на місці утворилися два гейзери.

Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

Реклама

Telegram-канал критикує місцеву владу за те, що вона спочатку звітувала про підготовку до початку опалювального сезону, ремонт труб і що все нібито під контролем.

"Як тільки почали подавати опалення в будинки – проблеми розкрилися, як гнійні нариви. Тільки вчора з будинку на Сегедській випливав окріп, а вже сьогодні два гейзери забили з люків біля автовокзалу. Хто заплатить за тонни води, що витікає? Чиновники чи споживачі?".

https://t.me/odesalivetv/9111

Реклама

У садках та школах немає тепла

Опалювальний сезон в Одесі розпочався 1 листопада. Але досі у понад 100 школах та дитсадках опалення немає.

Наразі тепло подали до 176 навчальних закладів. У той же час ще 102 без опалення:

  • 61 школа,
  • 41 дитячий садок.

Причиною називають дві аварії, які обіцяють ліквідувати сьогодні чи завтра. Тільки після цього дадуть тепло решті навчальних закладів. На цей момент в Одесі чинять 28 поривів труб опалення.

Реклама

В Одесі вже почалися протести

Увечері 8 листопада мешканці ЖК "Одеський двір" перекрили дорогу. Протест розпочався на вулиці Цвєтаєва, 11. Причиною стала відсутність водопостачання та електроенергії протягом 14 днів.

Протестувати вийшли навіть із маленькими дітьми. На фото видно, як дорогу перекривали коляскою з немовлям.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

151 796

захворіло за тиждень в Україні

0%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.08

Російський рубль (₽)

0.3653

Євро (€)

30.2

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти