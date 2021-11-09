В Одесі "гейзери" на вулицях пробили асфальт (відео)

Жителі міста знову скаржаться на зрив опалювального сезону, адже прорив труб стався вже не вперше

В Одесі труби не витримали старту опалювального сезону. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі знову проблеми на фоні старту опалювального сезону. У місті прорвало труби, а на місці утворилися два гейзери.

Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

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Telegram-канал критикує місцеву владу за те, що вона спочатку звітувала про підготовку до початку опалювального сезону, ремонт труб і що все нібито під контролем.

"Як тільки почали подавати опалення в будинки – проблеми розкрилися, як гнійні нариви. Тільки вчора з будинку на Сегедській випливав окріп, а вже сьогодні два гейзери забили з люків біля автовокзалу. Хто заплатить за тонни води, що витікає? Чиновники чи споживачі?".

https://t.me/odesalivetv/9111

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У садках та школах немає тепла

Опалювальний сезон в Одесі розпочався 1 листопада. Але досі у понад 100 школах та дитсадках опалення немає.

Наразі тепло подали до 176 навчальних закладів. У той же час ще 102 без опалення:

61 школа,

41 дитячий садок.

Причиною називають дві аварії, які обіцяють ліквідувати сьогодні чи завтра. Тільки після цього дадуть тепло решті навчальних закладів. На цей момент в Одесі чинять 28 поривів труб опалення.

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В Одесі вже почалися протести

Увечері 8 листопада мешканці ЖК "Одеський двір" перекрили дорогу. Протест розпочався на вулиці Цвєтаєва, 11. Причиною стала відсутність водопостачання та електроенергії протягом 14 днів.

Протестувати вийшли навіть із маленькими дітьми. На фото видно, як дорогу перекривали коляскою з немовлям.

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