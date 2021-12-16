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В Одесі на студентів впала стеля. Ми дізналися перші подробиці

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
16 грудня, 13:08
В закладинки
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Внаслідок обвалу один із студентів потрапив до лікарні з травмами
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалу стелі
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалу стелі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі стався нещасний випадок у приміщенні Одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу. Там на студентів обвалилася стеля.

Про це повідомляє Думська.

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Деталі

Обвал стався у будівлі на Пушкінській, 18. Стеля обвалилася на кухні.

Внаслідок цього постраждав студент другого курсу 2004 року народження. Його госпіталізували до обласної дитячої лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забиттям шийно-грудного відділу хребта.

Справою зайнялася поліція

Правоохоронці вже відреагували на інцидент. За фактом обвалу відкрито кримінальне провадження із попередньою кваліфікацією за частиною 1 ст. 275 КК України – "порушення правил безпечної експлуатації будівель та споруд".

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Що нам вдалося дізнатися

В училищі новинам "Сьогодні" виклали свою версію того, що відбувається.

"Обвалилася не стеля у великому розумінні цього слова, а штукатурка. Не все так критично, як пишуть у телеграм-каналах", – так прокоментували нам ситуацію в Одеському вищому профучилищі морського турсервісу.

На уточнююче запитання, чи госпіталізовано студента, відповіли, що так.

У поліції Одеської області нам підтвердили факт обвалення та те, що студент отримав травми.

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"Причину обвалення буде встановлено під час слідства", – повідомила нам спікер поліції Одеської області Любов Гордієвська

Що відомо про будинок

Так будинок виглядає зараз. Фото: сайт Одеського ВПУ МТС

Будинок №18 на Пушкінській — пам'ятка архітектури місцевого значення. Він був збудований у першій половині XIX століття як склад.

1869 року будівлю реконструювали і розмістили в ній Одеську жіночу гімназію. Наприкінці XIX – поч. ХХ століття їй надбудували третій поверх. Тоді будинок належав Південноросійському товариству друкарської справи.

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