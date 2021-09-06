В Одесі обікрали нардепа зі "Слуги народу" Гайду

Олександра Гайду пограбували на Київському ринку, який розташований в районі "Черемушки"

У "слуги народу" Олександра Гайду вкрали гаманець. Фото: facebook.com/gaydu.alexander

В Одесі на ринку обікрали депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександра Гайду.

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Про це повідомили в Telegram-каналі Одеса INFO.

Як наголошується, невідомий витягнув з кишені нардепа гаманець на Київському ринку (однойменний район міста).

У гаманці було 3,8 тисячі гривень, 100 доларів, банківська карта і три флешки. Загальна сума збитку заявлена у розмірі 6490 грн.

Гайду відразу звернувся в поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "крадіжка". Також поліцейські перевіряють камери на ринку і на території поблизу. Тривають слідчі дії.

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Що відомо про Олександра Гайду

Кандидат наук з державного управління. Після закінчення університету працював виконавчим директором промислового підприємства в Миколаєві.

Також був керівником морського спеціалізованого порту "Ніка-Тера" з 2011 по 2017 рік.

Олександр Гайду був обраний у 2019 році народним депутатом Верховної Ради в окрузі №128 Миколаївської області.

Політик є членом Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Також Гайду – голова підкомітету з питань інновацій та інфраструктури у сфері агропромислового комплексу.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли обкрадають нардепів. Так, у січня 2019 року злодії обчистили квартиру Віктора Кривенка, який пройшов у Раду від "Самопомочі".

А в січня 2016-го невідомі увірвалися до квартири нардепа від "Самопомочі" Олега Лаврика. Їх здобиччю стала тисяча гривень, що лежали на видному місці, однак документи і сучасну техніку вони не взяли.