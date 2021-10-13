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В Одесі відмовилися відправити школярів на канікули з 18 жовтня. Але діти будуть вдома два тижні

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
13 жовтня, 18:07
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Міська влада не хоче руйнувати плани батьків щодо канікул їхніх дітей
Одеса відмовилася відправити дітей на канікули завчасно.
Одеса відмовилася відправити дітей на канікули завчасно. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі відмовилися розпочати канікули в школах з 18 жовтня. Але дітей з понеділка відправляють на дистанційне навчання.

Про це повідомляє "Думська".

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Як дітей відправили додому на два тижні

Директор муніципального департаменту освіти і науки Олена Буйневіч пояснила, що відомство отримало рекомендацію Міністерства освіти і науки перенести осінні канікули на 18-24 жовтня із 25-31 жовтня.

"Ми відмовилися від такої ідеї. Адже у людей є плани, замовлені путівки. Тому вирішили відправити всіх на дистанційку", – пояснює своє рішення Буйневіч.

Таким чином діти в Одесі будуть вдома з 18 по 31 жовтня.

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Київ теж відмовився від "ранніх" канікул

У всіх школах Києва діти підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня. Причин для дострокового початку канікул немає.

У КМДА зазначили, що зараз в школах Києва на COVID-19 хворіє трохи більше 800 учнів, а це менше 0,3% від загальної кількості столичних школярів.

Обов'язкова вакцинація для педагогів

Якщо в Україні до листопада педагогине зроблять щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що педагоги включені до переліку професій, які повинні обов'язково вакцинуватися для повноцінної роботи.

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