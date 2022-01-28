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В Одессе пятиэтажка обрушилась прямо на строителей – один умер в "скорой" (видео)

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28 січня, 13:36
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Дом отстраивали после взрыва газа и крупного пожара, который произошел в апреле
Трагедія сталась під час демонтажних робіт.
Трагедія сталась під час демонтажних робіт. / Фото: Колаж: Сьогодні

Утром 28 января в Одессе рухнула стена пятиэтажного дома в Хуторском переулке. Во время обвала пострадали три человека.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Как произошел обвал

В доме с самого утра работали строители – проводились демонтажные работы. Как рассказывают местные жители, что-то пошло не так и стена упала не на улицу, а внутрь дома — прямо на строителей.

Что известно о пострадавших

В результате обрушения трое рабочих получили травмы. Один из них в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

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У второго травмами руки. У третьего травма ноги.

Не первый инцидент с этим домом

В апреле прошлого года в этом доме был взрыв газа и пожар. Тогда дом и пошел трещинами.

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Взрыв газа в Хуторском переулке, 6/3, произошел в апреле 2021 года в квартире на втором этаже. Он повредил часть опорной стены, перекрытие второго этажа и межэтажную лестницу.

Владелец квартиры, где произошел взрыв и пожар, скончался в больнице. Также еще трое местных жителей получили разные травмы. Всего было эвакуировано 15 человек.

В декабре стало известно, что дом начали восстанавливать – там начались строительные работы.

Ранее мы писали:

  • В Одессе произошел несчастный случай в здании Одесского высшего профессионального училища морского туристического сервиса. Там на студентов обвалился потолок.
  • В Харькове обвалилась многоэтажка рядом с новостройкой. За несколько секунд обрушились четыре этажа.

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