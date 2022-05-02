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В Одесі затримали 12 диверсантів РФ з арсеналом зброї та вибухівки: готувалися до 2 травня

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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2 травня, 13:09
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Зірвано плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі на річницю пожежі в Будинку профспілок
ГБР затримала 12 диверсантів. Фото: колаж "Сьогодні"
ГБР затримала 12 диверсантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Співробітники Державного бюро розслідувань виявили та затримали 12 осіб, які готували диверсії, протести та заколоти в Одесі та області. Також затримані працювали над підбурюванням одеситів до масових заворушень.

Про це повідомляє ДБР.

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"За задумами ворога, вони мали реалізувати свій злочинний план на річницю трагічних подій – 2 травня (річниця пожежі в Будинку профспілок – Ред.)" , – йдеться у повідомленні.

У диверсантів співробітники Бюро виявили арсенал зброї та вибухівки. Велика кількість автоматів, кулеметів, гранат, пістолетів та патронів до них зберігалася у приватному будинку одного із затриманих.

Крім того, бунтівники виявили прапори з комуністичною символікою, медалі, антиукраїнські книги та агітаційні брошури.

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Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
1/11

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). Усі матеріали передані до Служби безпеки України для подальших процесуальних дій.

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