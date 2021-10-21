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В Одесу прибуло унікальне судно з Бельгії (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
21 жовтня, 12:00
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Воно висунулося з Бельгії в Одесу 1 жовтня, на шляху проводили наукові дослідження
В Україну прибуло судно із Бельгії.
В Україну прибуло судно із Бельгії. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесу прибуло науково-дослідне судно Belgica. Його пришвартували поруч з криголамом James Clark Ross, який прибув в Україну з Великобританії на початку місяця.

Про це пише "Думська".

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Судно Belgica пришвартувалося у 19-го причалу в 11:15.

Урочиста передача корабля відбулася 13 вересня на військово-морській базі в бельгійському місті Зебрюгге. Судно передали Україні в подарунок.

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З рідних земель корабель виплив 1 жовтня і взяв курс на Одесу. Під час переходу команда вчених, яка перебувала на борту, провела ряд важливих досліджень.

Характеристики судна

Belgica побудована в 1984 році. Основні характеристики:

  • довжина судна – 51,12 м,
  • ширина – 10 м,
  • осад – 4,6 м,
  • водотоннажність – 1200 тонн,
  • дальність плавання – 20 тисяч морських миль (37 тисяч км) при швидкості 12 вузлів (22 км / год).
  • максимальна швидкість – 13,5 вузлів (25 км / год).

На борту знаходиться п'ять лабораторій (рибальства, гідрологічна, хімічна, біохімічна та мікробіологічна), екіпаж – 15 людина, науковий персонал складається з 16 співробітників.

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Ще одне судно для наукових досліджень

Вранці 5 жовтня вже український криголам James Clark Ross увійшов в одеський порт. Його пришвартували до 19-го причалу. В Одесі судно пробуде ненадовго. Після техогляду і оформлення документів відправиться в Антарктиду.

Полярники чекають, що криголам відправиться на наукову станцію "Академік Вернадський", повезе українських вчених і необхідні вантажі, вже в кінці цього року.

"Цей корабель – такий досить сильний науковий інститут, він приймає на борт вчених, оснащений всім необхідним обладнанням і може працювати, досліджуючи океан, досить довго в автономному режимі" , – розповів директор НАНЦ Євген Дикий.

Дослідницький криголам Україна придбала у Британії в серпні. За судно заплатили символічні 5 млн доларів, тоді як його реальна вартість – на порядок вище.

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