В Одесу прибуло унікальне судно з Бельгії (відео)

Воно висунулося з Бельгії в Одесу 1 жовтня, на шляху проводили наукові дослідження

В Україну прибуло судно із Бельгії. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесу прибуло науково-дослідне судно Belgica. Його пришвартували поруч з криголамом James Clark Ross, який прибув в Україну з Великобританії на початку місяця.

Про це пише "Думська".

Реклама

Судно Belgica пришвартувалося у 19-го причалу в 11:15.

Урочиста передача корабля відбулася 13 вересня на військово-морській базі в бельгійському місті Зебрюгге. Судно передали Україні в подарунок.

Реклама

З рідних земель корабель виплив 1 жовтня і взяв курс на Одесу. Під час переходу команда вчених, яка перебувала на борту, провела ряд важливих досліджень.

Характеристики судна

Belgica побудована в 1984 році. Основні характеристики:

довжина судна – 51,12 м,

ширина – 10 м,

осад – 4,6 м,

водотоннажність – 1200 тонн,

дальність плавання – 20 тисяч морських миль (37 тисяч км) при швидкості 12 вузлів (22 км / год).

максимальна швидкість – 13,5 вузлів (25 км / год).

На борту знаходиться п'ять лабораторій (рибальства, гідрологічна, хімічна, біохімічна та мікробіологічна), екіпаж – 15 людина, науковий персонал складається з 16 співробітників.

Реклама

Ще одне судно для наукових досліджень

Вранці 5 жовтня вже український криголам James Clark Ross увійшов в одеський порт. Його пришвартували до 19-го причалу. В Одесі судно пробуде ненадовго. Після техогляду і оформлення документів відправиться в Антарктиду.

Полярники чекають, що криголам відправиться на наукову станцію "Академік Вернадський", повезе українських вчених і необхідні вантажі, вже в кінці цього року.

"Цей корабель – такий досить сильний науковий інститут, він приймає на борт вчених, оснащений всім необхідним обладнанням і може працювати, досліджуючи океан, досить довго в автономному режимі" , – розповів директор НАНЦ Євген Дикий.

Дослідницький криголам Україна придбала у Британії в серпні. За судно заплатили символічні 5 млн доларів, тоді як його реальна вартість – на порядок вище.

Раніше ми писали: