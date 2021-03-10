В Одесу зайшли кораблі НАТО, а авіація Альянсу в Чорному морі провела навчання (фото)

У складі групи – мінні тральщики з Туреччини, Іспанії та Румунії

НАТО продовжує надавати підтримку Україні на Чорному морі, тому сьогодні в Одеський морський порт увійшла друга протимінна група кораблів країн-членів НАТО SNMCMG2, що складається з чотирьох суден.

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Про це повідомляє місцеве інтернет-видання "Думська".

Це перший візит натовських кораблів в Одесу 2021 року. Флагман SNMCMG2 – турецький навчальний корабель, A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Також у складі групи – турецький M267 TCG Ayvalik (M267), іспанський TSPS Tajo (M36) і румунський ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир загону – капітан першого рангу Юсуф Карагюлле.

Поки кораблі йшли в Одесу, авіація чотирьох країн НАТО тренувалася взаємодії в бойових умовах над Чорним морем.

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Два французькі винищувачі Rafale піднялися з авіаносця "Шарль де Голль" у Середземному морі, дозаправилися в повітрі від італійського літака-заправника KC-76 і імітували повітряну атаку на тральщики Другої протимінної групи.

Три румунські винищувачі F-16 прикривали SNMCMG2 від атаки французів. А спостерігав за всім дійством літак дальнього радіолокаційного виявлення AWACS НАТО, який вилетів із турецької Коньї, повідомляється в Twitter Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, 27 лютого в Чорному морі почалися військово-морські навчання НАТО Poseidon21. У румунському порту Констанца відбулася церемонія відкриття навчань. До них залучили понад 700 військовослужбовців, 13 кораблів і 9 літаків.

Також нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив: Чорноморський регіон представляє стратегічну важливість для всіх членів і партнерів Альянсу, тому НАТО збільшує присутність у Чорному морі.

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