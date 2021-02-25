Кива заявив про обшуки в офісі "ОПЗЖ". Що відбувається насправді

Сьогодні ввечері, 25 лютого, народний депутат Ілля Кива заявив, що в офісі партії "Опозиційна платформа – За життя" проводяться обшуки.

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"Сегодня" розібралися, що відбувається насправді.

Що сталося?

В ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на російському ТБ нардеп стверджував, що співробітники СБУ прийшли в офіс політсили, обшукують приміщення і затримують співробітників.

"Наразі я перебуваю в офісі "Опозиційною платформи – За життя". Внизу нины працює Служба безпеки України, спецпідрозділ, який заарештовує людей прямо в ці хвилини. Про це ще ніхто не знає. Внизу йде прийом, йде робота спецназу СБУ. В таких умовах ми на сьогодні знаходимося. Заарештовують співробітників офісу "Опозиційною платформи – За життя", – сказав він.

Відео: Telegram

І що, це правда?

Ні. Джерело "Сегодня" в правоохоронних органах повідомило, що обшуки проводять не в будівлі партії, а в автобусі, який належить охоронній фірмі "Шторм", пов'язаної з нардепом Кивою.

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За словами екс-глави штабу полку "Азов" Владислава Соболевського, "Шторм" – це приватна охоронна компанія, яка створювалася як намісники партії "ОПЗЖ". Фірмою управляли колишні співробітники "Беркута" і МВС.

У пресслужбі "ОПЗЖ" нам підтвердили, що в офіс партії правоохоронці не заходили і обшуки не проводили.

Екс-нардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі написав, що затримані біля офісу дійсно є співробітникам фірми "Шторм". Правоохоронці підозрюють їх у причетності до стрілянини в протестуючих проти незаконної забудови в центрі Києва.

Що кажуть в "ОПЗЖ"?

У коментарі "Сегодня" нардеп Кива спростував свою заяву про обшуки. Він зазначив, що правоохоронці затримали співробітників "Шторму", які охороняли офіс партії.

Також він стверджує, що в Козині був виявлений такий же автомобіль із людьми, яких шукали поліцейські і які не причетні до "ОПЗЖ".

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У пресслужбі "Опозиційною платформи" заявили, що транспортний засіб правоохоронці "свідомо додали в орієнтування" в зв'язку з іншим інцидентом, де також брав участь автобус. Однак той автобус не схожий на цей, який обшукали біля офісу.

Наказ про обшук і огляд там назвали "переслідуванням і спробою залякування членів та прихильників політсили, що становить конкуренцію владній команді".

Що кажуть в поліції?

Начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко заявив, що затримання автобуса і розміщених у ньому людей на вул. Шота Руставелі не стосується діяльності будь-якої політичної сили чи слідчих дій в офісі партії, передає "Інтерфакс-Україна".

"У Голосіївському районі була мирна акція по забудові. Під'їхало два автобуси, з них вийшли люди в чорному, зробили кілька пострілів із травматичної зброї, потім поїхали. Був введений план спеціальної поліцейської операції у Києві, і в ході відпрацювання затримані 2 автобуси", – розповів він.

Крім того, Telegram-канал Pavlоvsky News повідомляє, що під час обшуку мікроавтобуса "Шторму" правоохоронці виявили рушниці, ножі, пістолети, шоломи і бронежилети.

Відео: PavlovskyNews

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Нагадаємо, сьогодні вдень невідомі обстріляли в Києві активістів, які пікетували будівництво в Голосіївському районі. Як розповіли очевидці, до мітингувальників під'їхав Мерседес-спринтер. З нього вискочили невідомі і відкрили стрілянину. Після цього машина швидко виїхала разом із тими, хто стріляв.

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