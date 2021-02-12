В Офісі президента розповіли, як вакцинуватимуть українців

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів про логістику вакцин від коронавірусу.

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В ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" він розповів, що логістика залежатиме від того, який виробник вакцини.

"В залежності від того, яка саме ця вакцина, вона їде на різні склади. Після цього буде розвозка по регіонах, якщо ми кажемо саме про Pfizer, то відправляється в регіон п'ятидневна кількоість вакцин. Адже саме п'ять днів Pfizer може зберігатися в умовах не менше -80 градусів. Після цього сформовані вже зараз 600 мобільних груп (в більшості на базі сімейних лікарів), які займатимуться саме вакцинацією. З ними МОЗ разом з департаментами охорони здоров'я кожної області, а саме очільники цих департаментів і будуть кураторами і головними в своєму регіоні щодо вакцинації", – розповів Тимошенко.

За його словами, першими вакцинуватимуть лікарів. До лікарень приїжджатимуть мобільні групи з вакцинами.

"Вони їздять 20 днів, адже термін між першою і другою вакциною мінімум 20 днів. Все разраховано таким чином, щоб вони по області проходили перший етап за 20 днів, і далі та сама група, вакцинуватиме вже другою вакциною", – додав він.

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