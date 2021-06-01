Щойно відпустили Стерненка, в Офісі президента встановили нові двері

Через 73 дні після погрому на Банковій в будівлі адміністрації глави держави все ж вдалося замінити двері, понівечені прихильниками активіста

/ Фото: Дмитро Гордійчук

Через півтора місяці після заворушень, організованих в центрі Києва прихильниками активіста Сергія Стерненка, в будівлі Офісу президента встановили нові вхідні двері.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

На жаль, поспілкуватися з працівниками, які ставили двері, нам не вдалося. Вони оперативно зникли в будівлі ОП.

Реклама / Фото: Дмитро Гордійчук

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Нагадаємо, що парадні двері Офісу президента України були пошкоджені ще під час акції протесту проти суду над активістом Сергієм Стерненком 20 березня. Його прихильники влаштували мітинг, що перетворився потім на маленький погром.

У дверях було вибито скло, спалено табличку на фасаді, а стіни розмальовані з балончика. Нанесений ними збиток оцінили в 2 млн гривень.

Цікаво, що двері в ОП поставили наступного дня після того, як суд засудив Стерненка до року умовно за напад на керівника одеського відділення партії "Батьківщина" Сергія Щербича.

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Раніше сайту "Сьогодні" в ОП повідомляли про намір почати установку дверей 22 травня. Нібито до цього часу замінити їх працівникам заважала погода.