Щойно відпустили Стерненка, в Офісі президента встановили нові двері

/ Фото: Дмитро Гордійчук
Через півтора місяці після заворушень, організованих в центрі Києва прихильниками активіста Сергія Стерненка, в будівлі Офісу президента встановили нові вхідні двері.
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".
На жаль, поспілкуватися з працівниками, які ставили двері, нам не вдалося. Вони оперативно зникли в будівлі ОП.
/ Фото: Дмитро Гордійчук
Нагадаємо, що парадні двері Офісу президента України були пошкоджені ще під час акції протесту проти суду над активістом Сергієм Стерненком 20 березня. Його прихильники влаштували мітинг, що перетворився потім на маленький погром.
У дверях було вибито скло, спалено табличку на фасаді, а стіни розмальовані з балончика. Нанесений ними збиток оцінили в 2 млн гривень.
Цікаво, що двері в ОП поставили наступного дня після того, як суд засудив Стерненка до року умовно за напад на керівника одеського відділення партії "Батьківщина" Сергія Щербича.
Раніше сайту "Сьогодні" в ОП повідомляли про намір почати установку дверей 22 травня. Нібито до цього часу замінити їх працівникам заважала погода.