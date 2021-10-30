В окрузі померлого Полякова ЦВК призначила довибори і російське МЗС вимагало від ЗСУ звільнити 37 своїх громадян – головні новини за ніч

Виборчий процес в окрузі розпочнеться 26 січня 2022 року, а МЗС Росії переплутало село на Донбасі з "фільтраційним табором"

Довибори відбудуться у №206 окрузі Чернігівської області, а Москва перейшла на новий рівень нагнітання істерії щодо ситуації в Україні. Колаж "Сьогодні".

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

"Скоро стане безсмертним": Савік Шустер вже зробив чотири щеплення від коронавірусу

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко розповіла, коли Савік Шустер стане безсмертним. Таким чином вона вирішила підтримати журналіста, який захворів на коронавірус. Тимошенко констатувала, що сьогоднішній ефір – "некомфортний", оскільки ведущий не зміг прийти до телестудії. Він же у відповідь сказав, що політикам без нього погано, адже він випромінює тепло.

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Савік Шустер заразився коронавірусом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російське МЗС вимагало від ЗСУ звільнити 37 своїх громадян

У п'ятницю, 29 жовтня, Москва перейшла на новий рівень нагнітання істерії щодо ситуації в Україні . Російське МЗС знайшло в "сірій зоні" на Донбасі "фільтраційний табір", де нібито перебувають їхні громадяни, і висловило свій жах із стосовно того, що відбувається на адресу ФРН, Франції та ОБСЄ.

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В окрузі померлого Полякова ЦВК призначила довибори

Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №206 на 27 березня 2022 року. Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні. Повідомляється, що виборчий процес у окрузі розпочнеться 26 січня 2022 року, тобто за 60 днів до дня голосування.

"Від вас залежить, чи я помру": Саакашвілі назвав вирішальну для своєї долі дату

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі пов'язав свою долю з результатами другого туру місцевих виборів у республіці. Про це написав у черговому посланні із в'язниці, передає "Інтерфакс-Україна". Політики звернувся до своїх прихильників і повідомив, що від їхніх голосів на виборах, що відбудуться у суботу, залежить його життя.