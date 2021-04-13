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В ОП хочуть розмістити ракети США в Україні

13 квітня, 07:46

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Це потрібно не тільки для захисту України, вважає керівник ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак виступив за розміщення на території України американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. На його думку, це потрібно не тільки для захисту України, а й усього Заходу.

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Про це він заявив в інтерв'ю журналу Time.

"А де США розміщують свої ракети Patriot? Найближчі – у Польщі. Вони повинні бути тут", – сказав Єрмак.

Зазначимо, Patriot – американський зенітний ракетний комплекс, що перебуває на озброєнні армії США і армій країн-союзників.

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Раніше ми повідомляли, що G7 і ЄС зажадали від Росії припинити провокації біля кордонів України.

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Також нагадаємо, США і НАТО вже висловили свою занепокоєність у зв'язку з діями Росії і пригрозили Кремлю різкою реакцією у разі, якщо він зважиться піти в новий наступ на Україну.

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