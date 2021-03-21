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В ОПУ назвали погроми на Банковій актом вандалізму, а не акцією протесту

21 березня, 13:06

Ігор Сєров , Вікторія Барановська

На ремонт будівлі потрібно близько 2 мільйонів гривень

В ОПУ вважають, що акція протесту "Не чуєш? Побачиш!" на підтримку Сергія Стерненка перетворилася в справжній акт вандалізму.

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Про це "Сьогодні" розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Ми бачимо зараз приклад не протестної акції, а бачимо приклад конкретного вандалізму. Тобто, вчора ми мали велику акцію, яка мала сказати, донести до держави, щось на кшталт того, що треба робити з судовою системою на прикладі активіста Стерненка. Але все це перетворилося на дуже потужну та руйнівну акцію, яка зруйнувала практично пам'ятку архітектури", - сказав радник керівника Офісу Президента.

Він вважає це політичною провокацією опонентів. Проте він не бачить в ній сенсу та не розуміє, яка з цього користь.

"90% людей, які вчора були на акції безумовно прийшли на мирні протести. Вони хотіли висловити свою позицію. Але 10% це було підготовлено", - вважає Подоляк.

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Він нагадав, що позиція влади доволі прозора – якщо народ хоче выйти на акцію протесту та висловити своє незадоволення, то йому ніхто не перешкоджатиме. Для правоохоронців було несподіванкою, що в якийсь момент на Банковій почались погроми.

За його словами, для ремонту будівлі та прилеглої території потрібно близько 2 млн. грн. А по часу це займе близько одного-двох тижнів.

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"Основна мета правоохоронних органів була недопустити провокації. Я вважаю, що ця мета на вчорашній день була досягнута", - сказав начальник УДО Сергій Рудь.

Він згадав день інавгурації президента Володимира Зеленского. Коли той зайшов у ворота ОПУ та заявив, що їх більше не закриватимуть. З цього дня до будівлі вільний прохід – кожен бажаючий може пройти на територію та висловити свою думку.

"Вчора, коли це починалась я безпосередньо був тут, з працівниками поліції. Щоб не допустили цього, щоб воно не продовжувалось. Була можливість не лише фаєрами спалити прапор. Я вважаю, що це паплюження символіки держави", – заявив Рудь.

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За його словами, на акції протесту під стінами ОПУ офіційно затримали одну особу.

Нагадаємо, раніше один з протестувальників пояснив, чому прихильники Стерненка не прорвалися всередину Офісу президента.

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