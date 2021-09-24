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СЬОГОДНІ Новини України

У Пермі після бійні в університеті знайшли мертвим головного слідчого регіону і напали на Шефіра можуть не знайти – головні новини за ніч

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 вересня, 07:04
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У Пермі знайшли мертвим полковника юстиції Слідчого комітету Росії (СКР) Сергія Сарапульцева і можливо правоохоронцям не вдасться знайти тих, хто вчинив замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра
У Пермі знайшли мертвим Сергія Сарапульцева і в МВС засумнівалися, що напали на Шефіра знайдуть. Колаж "Сегодня".
У Пермі знайшли мертвим Сергія Сарапульцева і в МВС засумнівалися, що напали на Шефіра знайдуть. Колаж "Сегодня".

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Що кажуть очевидці про землетрус на Тернопільщині

Ходили ходуном вікна і підлогу, а земля просто йшла з-під ніг. Цієї ночі Західну Україну відчутно сколихнула . Землетрус зафіксували на Тернопільщині неподалік Чорткова, але відчули його і на Прикарпатті та Хмельницької області.

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Очевидці розповіли про землетрус в Західній Україні. Колаж "Сегодня".
Очевидці розповіли про землетрус в Західній Україні. Колаж "Сегодня".

У Пермі після бійні в університеті знайшли мертвим головного слідчого регіону

У Пермі знайшли мертвим полковника юстиції Слідчого комітету Росії (СКР) Сергія Сарапульцева, який займався розслідуванням розстрілу студентів і викладачів в місцевому університеті, жертвами якого стали шість людина.

Сарапульцева знайшли мертвим через кілька годин після наради з головою СКР Олександром Бастрикіним/Фото СКР/Колаж "Сьогодні"
Сарапульцева знайшли мертвим через кілька годин після наради з головою СКР Олександром Бастрикіним/Фото СКР/Колаж "Сьогодні"

Напали на Шефіра можуть не знайти

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Можливо правоохоронцям не вдасться знайти тих, хто вчинив замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра . Але МВС докладе всіх зусиль, щоб їх знайти. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на ток-шоу "Право на владу".

Як підкреслив Геращенко, повинно було статися "нахабне, цинічне вбивство одного з найближчих Володимиру Зеленському та дорогих йому людей".
Як підкреслив Геращенко, повинно було статися "нахабне, цинічне вбивство одного з найближчих Володимиру Зеленському та дорогих йому людей".

У Росії розбився вертоліт ФСБ

У Росії на Камчатці вертоліт Ка-27 здійснював навчальний політ і жорстко приземлився в районі гори Гостра. За попередніми даними, на борту було три людини. Вижив чи хтось із них, невідомо.

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