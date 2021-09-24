У Пермі після бійні в університеті знайшли мертвим головного слідчого регіону і напали на Шефіра можуть не знайти – головні новини за ніч

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Що кажуть очевидці про землетрус на Тернопільщині
Ходили ходуном вікна і підлогу, а земля просто йшла з-під ніг. Цієї ночі Західну Україну відчутно сколихнула . Землетрус зафіксували на Тернопільщині неподалік Чорткова, але відчули його і на Прикарпатті та Хмельницької області.
У Пермі після бійні в університеті знайшли мертвим головного слідчого регіону
У Пермі знайшли мертвим полковника юстиції Слідчого комітету Росії (СКР) Сергія Сарапульцева, який займався розслідуванням розстрілу студентів і викладачів в місцевому університеті, жертвами якого стали шість людина.
Напали на Шефіра можуть не знайти
Можливо правоохоронцям не вдасться знайти тих, хто вчинив замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра . Але МВС докладе всіх зусиль, щоб їх знайти. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на ток-шоу "Право на владу".
У Росії розбився вертоліт ФСБ
У Росії на Камчатці вертоліт Ка-27 здійснював навчальний політ і жорстко приземлився в районі гори Гостра. За попередніми даними, на борту було три людини. Вижив чи хтось із них, невідомо.