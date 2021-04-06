У потязі Костянтинівка – Київ сталася стрілянина, довелося викликати спецназ

У військових був дозвіл на зброю, а стріляли вони з табельного пістолета

У потязі №126 за маршрутом Костянтинівка – Київ сталася стрілянина. Поліція затримала двох військовослужбовців, ніхто з пасажирів не постраждав. Через інцидент поїзд затримується. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

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У компанії зазначили, що у військових був дозвіл на зброю, а стріляли вони з табельної зброї.

"В результаті інциденту ніхто не постраждав (у вагоні було 11 пасажирів). Порушників зняли з поїзда спецназівці на станції Красноград. Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом. За даним фактом порушено кримінальне провадження", – заявили в "Укрзалізниці".

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Зараз потяг затримується в дорозі приблизно на шість годин. Уже зібрано інформацію про пересадки пасажирів цього поїзду. "Укрзалізниця" організує найзручніші стикувальні маршрути для них.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні під Рівним чоловікові відрізало ноги військовим ешелоном. Він хотів передати гостинці синові-солдату, але стався нещасний випадок.

Відео: Сьогодні

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