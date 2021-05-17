Русский
$ 27,61
33,48
  1. Новини України

У поїзді "Рахів – Одеса" утворилася річка зі смердючої рідини: що сталося (відео)

17 травня, 12:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У поїзді, який прямував до Одеси, сталася НП – у результаті по вагону текла вода

У вагоні поїзда "Укрзалізниці" під час руху утворилася ціла річка. Рідина неприємного запаху розлилася по всьому вагону.

Реклама

Про це повідомляє "Одеса Info".

Зазначається, що інцидент трапився у плацкарті поїзда "Рахів – Одеса". Через різке гальмування складу в вагоні прорвало гнилу 30-річну трубу, і по підлозі розлилася смердюча рідина.

Прибирали наслідки форс-мажору за допомогою віника.

В тренді
Коронавірус "дав задню"? В Україні все менше нових випадків за добу (статистика)
В тренді
Скрізь грози і до +29 градусів: чого очікувати від погоди в Україні 17 травня (карта)
REUTERS/Gleb Garanich
В тренді
Карантин в Україні: до помаранчевої зони потрапила одна область

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як поїзд Київ – Миколаїв "порадував" пасажирів дощем зі стелі.

Реклама

Крім того, нещодавно в Дніпропетровській області зійшов з рейок потяг "Інтерсіті", який їхав за маршрутом Київ – Запоріжжя.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травні
Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травніЕкономіка
Похолодання та грозові дощі: синоптик засмутила прогнозом погоди на понеділок
Похолодання та грозові дощі: синоптик засмутила прогнозом погоди на понеділокУкраїна
Смертельна ДТП в Польщі: померла українка, яка понад два місяці боролася за життя
Смертельна ДТП в Польщі: померла українка, яка понад два місяці боролася за життяУкраїна
Спека і дощі. Синоптики розповіли, якою буде сьогодні погода в Україні
Спека і дощі. Синоптики розповіли, якою буде сьогодні погода в УкраїніУкраїна
В Україну скоро прийде спека – прогноз погоди на найближчі дні (карта)
В Україну скоро прийде спека – прогноз погоди на найближчі дні (карта)Україна
Що таке АСВП – банки почали знімати гроші з карток за борги за ЖКГ і штрафи без підтвердження
Що таке АСВП – банки почали знімати гроші з карток за борги за ЖКГ і штрафи без підтвердженняЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти