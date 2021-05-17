У поїзді "Рахів – Одеса" утворилася річка зі смердючої рідини: що сталося (відео)

У вагоні поїзда "Укрзалізниці" під час руху утворилася ціла річка. Рідина неприємного запаху розлилася по всьому вагону.
Про це повідомляє "Одеса Info".
Зазначається, що інцидент трапився у плацкарті поїзда "Рахів – Одеса". Через різке гальмування складу в вагоні прорвало гнилу 30-річну трубу, і по підлозі розлилася смердюча рідина.
Прибирали наслідки форс-мажору за допомогою віника.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як поїзд Київ – Миколаїв "порадував" пасажирів дощем зі стелі.
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