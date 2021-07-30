Прийшли за Чаусом: НАБУ блокує СБУ в пошуках свого "клієнта"

З'явилася інформація, що екс-суддю замість суду для обрання запобіжного заходу доставили в СБУ. Детективи НАБУ під'їхали за ним з "Альфою"

Через зниклого колишнього суддю Миколи Чауса відбувається силове протистояння у будівлі Служби Безпеки України в центрі Києва. До будівлі СБУ прибули кілька машин детективів Національного Антикорупційного Бюро, яке і веде справу біглого судді-корупціонера.

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Про стягування сил НАБУ до будівлі Служби Безпеки повідомило агентство Цензор.НЕТ .

Згідно повідомлень, що з'явилися, детективи НАБУ виявили машину, на якій суддя Чаус був вивезений співробітниками СБУ після арешту. Машина в'їхала на територію комплексу будівель СБУ в центрі Києва і спецназ СБУ заблокував можливість агентам НАБУ в'їхати слід за нею.

"У центрі Києва два спецпідрозділи з'ясовують стосунки, а злочинець замість суду ховається в головному офісі української спецслужби!", – написало видання.

Реклама Як НАБУ заблокувало виїзд з будівлі СБУ / Фото Фейсбук, Станіслав Речинський

За даними джерел Цензор.НЕТ операція по захопленню Чауса здійснюється під командуванням спецпідрозділу Альфа. Проблема в тому, що після арешту обвинуваченого Чауса повинні були доставити в суд для винесення йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що сьогодні п охіщенний в Молдові на початку квітня суддя Микола Чаус несподівано знайшовся в Вінницькій області. Через пару годин в Facebook Національне антикорупційне бюро повідомило, що станом на 15:30 суддя був затриманий поліцією, але на зв'язок з НАБУ правоохоронці не виходили.

3 квітня в центрі молдавської столиці сталося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і оголошений в міжнародний розшук. В свою чергу в СБУ за фактом викрадення Чауса відкрили справу .