Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини України

У Полтаві дівчина із зеленим волоссям поранила з арбалета двох вчителів біля школи

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
6 вересня, 12:36
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зараз зловмисниця дає свідчення слідчим
Арбалет з якого стріляла дівчина. Фото: ГУНП
Арбалет з якого стріляла дівчина. Фото: ГУНП

У Полтаві на території одного з середніх навчальних закладів з арбалета поранили двох вчителів.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався в понеділок, 6 вересня, близько 10 години на території школи №11. Поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева дівчина 2002 року народження.

Зараз дівчина дає свідчення слідчим.

З якої причини підозрювана вистрілила в педагогів, з'ясовується.

Читайте також:

Реклама

Під Харковом зловмисник напав на школу і побив директора та вчителів

Арбалет зі стрілами вилучили правоохоронці. Фото: ГУНП
Арбалет зі стрілами вилучили правоохоронці. Фото: ГУНП

Подробиці

Видання Полтавщина уточнило, що у дівчини зелене волосся, вона вчилася в 11-й школі до четвертого класу. Під час затримання у неї були порізані руки.

Слідчі планують провести огляд затриманої, щоб визначити, чи знаходиться вона в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, уточнили журналісти.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство", повідомили в НПУ.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2693 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти