Русский
$ 28,16
34,25
  1. Новини України

У Полтаві магазин відмовився продати хліб покупцю через "не таку" маску

25 січня, 22:29

Сергій Пономаренко , Ігор Тимофєєв

Ображений клієнт викликав копів і нацькував їх на "експертів"

У Полтаві вибухнув скандал, коли покупцеві у магазині не продали хліба, бо він був "не у тій масці".

Реклама

Як все відбувалося – для новин "Сьогодні" розповідає Владислав Паливода.

Продавчиня обслуговувати чоловіка відмовилася, мовляв, його захисний засіб неналежної якості. У відповідь ображений покупець не змовчав, а викликав поліцію і почав фільмувати події.

"Заїхав купити хлібину, прийшлось викликати поліцію, бо у нас є ось "експерти", такі розумні – відмовляються продавати буханку хліба, тому що вони – "експерти" в масках", – обурено заявив клієнт продуктового магазину.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, влада німецької Баварії зобов'язала населення використовувати в громадських місцях не звичайні медичні маски, а промислові респіратори з рівнем захисту FFP2.

Також нагадаємо, у листопаді-2020 президент Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за неносіння маски в громадських місцях. Як діятимуть ці штрафи, пояснив адвокат Сергій Бурлаков.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

хліб скандал Полтава магазини маска для обличчя

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Курс долара: що прийде на зміну стабільності
Курс долара: що прийде на зміну стабільностіЕкономіка
"Це не Юля. Хто це?": Тимошенко знову змінила імідж (фото)Політика
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народження
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народженняПолітика
"Представниця російської цивілізації" з Драгоманова звинуватила Україну в фашизмі через закон про мовуУкраїна
Курси долара і євро просіли після помітного зростання
Курси долара і євро просіли після помітного зростанняФінанси
В Україну повертаються похолодання і негода: де чекати дощів і снігу
В Україну повертаються похолодання і негода: де чекати дощів і снігуУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти