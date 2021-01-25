У Полтаві магазин відмовився продати хліб покупцю через "не таку" маску

Ображений клієнт викликав копів і нацькував їх на "експертів"

У Полтаві вибухнув скандал, коли покупцеві у магазині не продали хліба, бо він був "не у тій масці".

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Як все відбувалося – для новин "Сьогодні" розповідає Владислав Паливода.

Продавчиня обслуговувати чоловіка відмовилася, мовляв, його захисний засіб неналежної якості. У відповідь ображений покупець не змовчав, а викликав поліцію і почав фільмувати події.

"Заїхав купити хлібину, прийшлось викликати поліцію, бо у нас є ось "експерти", такі розумні – відмовляються продавати буханку хліба, тому що вони – "експерти" в масках", – обурено заявив клієнт продуктового магазину.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, влада німецької Баварії зобов'язала населення використовувати в громадських місцях не звичайні медичні маски, а промислові респіратори з рівнем захисту FFP2.

Також нагадаємо, у листопаді-2020 президент Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за неносіння маски в громадських місцях. Як діятимуть ці штрафи, пояснив адвокат Сергій Бурлаков.

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