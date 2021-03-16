В помічниках чоловік і особистий візажист: "слугу народу" оштрафували за конфлікт інтересів

Народного депутата від "Слуги народу" Марину Нікітіну оштрафували за працевлаштування чоловіка своїм помічником.
Про це з посиланням на рішення суду повідомив "Рух Чесно" у Facebook.
Чоловік Нікітіної мав виконувати обов'язки помічника депутата з 3 вересня 2019 року із зарплатою 24 тисячі гривень.
Печерський суд Києва визнав депутатку винним у скоєні адміністративного правопорушення за статтею про конфлікт інтересів і засудив її до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів, що становить лише 3400 гривень.
У березні 2020 року чоловіка звільнили.
Що цікаво, крім чоловіка Нікітіна також влаштувала своїм помічником візажистку Вікторію Гужву.
"Друзі! Звикайте – країну змінюють коміки, фотографи, ведучі весіль, візажисти і механіки! Це такий зараз тренд", – чи то пожартувала, чи то всерйоз заявила у відповідь на обурення Нікітіна.
Нікітіна була обрана депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" по виборчому округу №82 у Запорізькій області в 2019 році.
Нагадаємо, 15 березня народного депутата Олександра Дубінського виключили з партії "Слуга народу" за порушення статуту і непокору керівним органам партії.
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