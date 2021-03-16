Русский
$ 27,64
32,95
  1. Новини України

В помічниках чоловік і особистий візажист: "слугу народу" оштрафували за конфлікт інтересів

16 березня, 02:28

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Нардеп виправдовується "новим трендом"

Народного депутата від "Слуги народу" Марину Нікітіну оштрафували за працевлаштування чоловіка своїм помічником.

Реклама

Про це з посиланням на рішення суду повідомив "Рух Чесно" у Facebook.

Чоловік Нікітіної мав виконувати обов'язки помічника депутата з 3 вересня 2019 року із зарплатою 24 тисячі гривень.

Печерський суд Києва визнав депутатку винним у скоєні адміністративного правопорушення за статтею про конфлікт інтересів і засудив її до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів, що становить лише 3400 гривень.

Реклама

У березні 2020 року чоловіка звільнили.

В тренді
Самосуд чи вища міра: яке покарання загрожує вбивці 7-річної Маші

Що цікаво, крім чоловіка Нікітіна також влаштувала своїм помічником візажистку Вікторію Гужву.

"Друзі! Звикайте – країну змінюють коміки, фотографи, ведучі весіль, візажисти і механіки! Це такий зараз тренд", – чи то пожартувала, чи то всерйоз заявила у відповідь на обурення Нікітіна.

Нікітіна була обрана депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" по виборчому округу №82 у Запорізькій області в 2019 році.

Нагадаємо, 15 березня народного депутата Олександра Дубінського виключили з партії "Слуга народу" за порушення статуту і непокору керівним органам партії.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

суд штрафи Верховна Рада депутати слуга народа Марина Нікітіна
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вбивство семирічної Маші в Херсонській області: що відомо на даний момент (фото и видео)
Вбивство семирічної Маші в Херсонській області: що відомо на даний момент (фото и видео)Інші регіони
Вбивство дівчинки в Херсонській області: з'явилися нові подробиці і фото підозрюваного
Вбивство дівчинки в Херсонській області: з'явилися нові подробиці і фото підозрюваногоІнші регіони
Гордон назвав нову дату виходу фільму Bellingcat про бойовиків
Гордон назвав нову дату виходу фільму Bellingcat про бойовиків "Вагнера"Влада
Убивство 7-річної Марійки: у день похорону дівчинки один із селян порізав собі вени
Убивство 7-річної Марійки: у день похорону дівчинки один із селян порізав собі вениУкраїна
В Україну повертається тепло: синоптики потішили прогнозом погоди (карта)
В Україну повертається тепло: синоптики потішили прогнозом погоди (карта)Україна
"Спимо разом": 8-річна українка заявила про стосунки з 13-річним блоґером (фото)Фаново

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти