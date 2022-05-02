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СЬОГОДНІ Новини України

У портах України заблоковано мільйони тонн зерна через війну

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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2 травня, 04:30
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У березні ООН зафіксувала рекордне з 1990 року зростання цін на продукти
Зерно залишається в портах України / Колаж "Сьогодні"
Зерно залишається в портах України / Колаж "Сьогодні"

Близько 4 млн тонн зерна заблоковано в портах України через закриті морські шляхи на тлі повномасштабного російського військового вторгнення.

Про це заявив представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік, пишуть "Сьогодні".

Також раніше в організації повідомляли, що різке зростання цін та перебої з поставками на тлі російського вторгнення поставили під загрозу ситуацію з продовольством у країнах Близького Сходу, Африки та деяких регіонах Азії.

Окупанти крадуть зерно з Херсонської області

Депутати законодавчих зборів Красноярського краю РФ вирішують продовольче питання регіону шляхом незаконного постачання сільськогосподарської продукції з окупованих територій України.

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"Депутати на засіданні майже одноголосно підтримали рішення про ввезення зерна з Херсонської області, яку частково взяли під контроль ЗС РФ. Оскільки в краї функціонує лише одне підприємство з виробництва огірків, а нестача інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій відчувається гостро, експропріація надлишків торішнього та нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним з інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам" , – йдеться у повідомленні.

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Слєсаренко Олександр Петрович - полковник медичної служби ЗСУ, начальник Чернігівського військового госпіталю. Ще в радянські часи медик пройшов афганську війну, де врятував сотні життів і був неодноразово представлений до нагород. Під час бомбувань Чернігова зумів організувати роботу шпиталю, сам проводив операції, рятуючи воїнів і цивільних. Нагороджений орденом Данила Галицького і “Золотою Зіркою” Героя України.
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Полювання на окупанта
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Герої не вмирають!

Зупинив ворога на блокпості тероборони… Блоха Юрій Ігорович - молодший лейтенант ЗСУ (доброволець), начальник забезпечення блокпостів Баштанського батальйону тероборони (Миколаївщина), до війни - футбольний тренер... Разом з побратимами зупинив техніку ворога, вступивши в бій на блокпості. Загинув від куль російських окупантів. Йому було 33 роки. Герой України. Посмертно.

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