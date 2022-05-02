У портах України заблоковано мільйони тонн зерна через війну

У березні ООН зафіксувала рекордне з 1990 року зростання цін на продукти

Зерно залишається в портах України / Колаж "Сьогодні"

Близько 4 млн тонн зерна заблоковано в портах України через закриті морські шляхи на тлі повномасштабного російського військового вторгнення.



Про це заявив представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік, пишуть "Сьогодні".



Також раніше в організації повідомляли, що різке зростання цін та перебої з поставками на тлі російського вторгнення поставили під загрозу ситуацію з продовольством у країнах Близького Сходу, Африки та деяких регіонах Азії.

Окупанти крадуть зерно з Херсонської області

Депутати законодавчих зборів Красноярського краю РФ вирішують продовольче питання регіону шляхом незаконного постачання сільськогосподарської продукції з окупованих територій України.

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"Депутати на засіданні майже одноголосно підтримали рішення про ввезення зерна з Херсонської області, яку частково взяли під контроль ЗС РФ. Оскільки в краї функціонує лише одне підприємство з виробництва огірків, а нестача інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій відчувається гостро, експропріація надлишків торішнього та нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним з інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам" , – йдеться у повідомленні.

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