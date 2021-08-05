У п'ятницю на Україну обрушиться циклон – оголошено штормове попередження

В Україні знову зіпсується погода у деяких областях. Колаж "Сьогодні"
В останній робочий день тижня погода зіпсується у більшості областей – українців чекають дощі з грозами і штормовий вітер. Про це повідомляє в Facebook синоптик Наталка Діденко.
Циклон завтра принесе складну погоду в західні, північні і центральні області України – там очікуються дощі, грози, зливи, шквали і град.
На півдні і сході поки серйозних ускладнень не видно.
Температура повітря у східних, південних і більшості центральних областей буде спекотно, 29-34 градусів.
На заході буде свіжіше, 22-27 градусів, на півночі 25-29.
Погода у Києві
У Києві в п'ятницю грозові дощі, місцями шквалисте посилення вітру. Температура повітря очікується в межах 27 градусів.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні негода знову наробила біди в Україні. Сильний град зупинив рух на трасі Одеса – Київ, крижані кулі сипалися з неба в селі Кучурган, а вітер в регіоні досягав 20 метрів на секунду. Дощ був настільки сильний, що місцями на трасі не було видно дороги. А на Миколаївщині шквальний вітер зривав дахи з будинків.
Також ми писали, як у двох областях України пронісся ураган.