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У п'ятницю на Україну обрушиться циклон – оголошено штормове попередження

5 серпня 2021 16:43

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Наталка Діденко розповіла, де у п'ятницю зіпсується погода і яких сюрпризів чекати українцям

В Україні знову зіпсується погода у деяких областях. Колаж "Сьогодні"

В Україні знову зіпсується погода у деяких областях. Колаж "Сьогодні"

В останній робочий день тижня погода зіпсується у більшості областей – українців чекають дощі з грозами і штормовий вітер. Про це повідомляє в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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Циклон завтра принесе складну погоду в західні, північні і центральні області України – там очікуються дощі, грози, зливи, шквали і град.

На півдні і сході поки серйозних ускладнень не видно.

Температура повітря у східних, південних і більшості центральних областей буде спекотно, 29-34 градусів.

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На заході буде свіжіше, 22-27 градусів, на півночі 25-29.

Погода у Києві

У Києві в п'ятницю грозові дощі, місцями шквалисте посилення вітру. Температура повітря очікується в межах 27 градусів.

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  • Останніми роками погода все більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед з діяльністю людини. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше говорив, що "ми перебуваємо на краю прірви".
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  • Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні негода знову наробила біди в Україні. Сильний град зупинив рух на трасі Одеса – Київ, крижані кулі сипалися з неба в селі Кучурган, а вітер в регіоні досягав 20 метрів на секунду. Дощ був настільки сильний, що місцями на трасі не було видно дороги. А на Миколаївщині шквальний вітер зривав дахи з будинків.

Також ми писали, як у двох областях України пронісся ураган.

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