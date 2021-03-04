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У п'ятницю різко зміниться погода: де чекати снігу, дощів і похолодання

4 березня, 11:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Синоптик розповіла, кому ще завтра пощастить з весняним теплом

Сьогоднішня сонячна і тепла погодазавтра зміниться похолоданням і мокрим снігом з дощами. По-весняному буде хіба що місцями на півдні і заході країни.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

У п'ятницю, 5 березня, погоду в Україні зіпсує холодний атмосферний фронт.

У більшості областей вдень стовпчики термометрів опустяться до 2-6 градусів тепла (після сьогоднішніх 10-14).

На півдні, а також у Дніпрі, Кропивницькому з районами, в Донецькій і Чернівецькій областях тепло ще затримається – там 8-13 градусів.

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Атмосферний фронт принесе дощі, через похолодання місцями з мокрим снігом.

У південній частині завтра буде переважати суха погода.

У Києві 5 березня очікується зміна погоди. Пройде дощ, можливий в столиці місцями мокрий сніг. Протягом дня похолодає до 2-4 градусів (карта).

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Діденко додала, що у суботу-неділю холодна погода утримається, проте якісь серйозні опади навряд чи будуть.

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В Укргідрометцентрі показали, де конкретно чекати негоди.

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

Ідеї найтепліших і весняних подарунків до 8 Березня.

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погода прогноз погоди наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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