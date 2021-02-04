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У п'ятницю різко похолодає: де українцям чекати до -12

4 лютого, 12:41

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Одягаємося тепліше – в Україну увірветься холодний північний вітер

В Україну повертаються морози. У п'ятницю сильно похолодає тільки на півночі країни і в столиці, а в більшості областей все ще буде або плюсова температура, або невеликий мороз.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Завтра у північних областях температура повітря знизиться вночі до 7-12 градусів морозу, вдень до -3-9 градусів нижче нуля.

На решті території протягом дня очікується від 4 морозу до 2 тепла, у південній частині 3-6 градусів вище нуля.

Вітер перейде на холодний північно-західний: буде поривчастим, на сході зі штормовими поривами. Похолодання сприятиие посиленню ожеледиці, ситуація на дорогах і тротуарах ускладниться.

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Найближчої ночі дощі пройдуть у східних областях, в Дніпропетровській і Запорізькій областях. Але вже завтра вдень у більшості областей України північний антициклон витіснить опади з нашої території – буде сухо.

У Карпатах можливий невеликий сніг.

У Києві в п'ятницю також буде дуже слизько і без опадів. Похолодає найближчої ночі до 5-7 градусів морозу, вдень – 3-5 градусів нижче нуля.

Як повідомляли новини "Сьогодні", синоптики обіцяють лютий теплішим, ніж січень, але все одно ще чекаємо і морозів, і снігу. Народний синоптик Леонід Горбань, а також Укргідрометцентр дали прогноз погоди на лютий.

Відео: Сьогодні

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погода прогноз погоди синоптик наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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