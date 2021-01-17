У Раді назвали ціну вакцини від COVID-19 для українців

Платно зробити щеплення можна буде у другій половині 2021 року

Держава, як і обіцяла, візьме на себе витрати на вакцинацію близько 20 мільйонів українців, решта ж, швидше за все, вже в другому півріччі цього року зможуть зробити щеплення, заплативши близько 700 гривень.

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Про це розповіла член фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук за підсумками онлайн-наради депутатів із міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, передає "Суспільне".

"Ми також запитували, чи будуть робитися щеплення на комерційній основі. Є молоді люди, які можуть собі дозволити заплатити 700 гривень за щеплення, то це, очевидно, вже буде фізично доступно в другому півріччі", – сказала Кравчук.

Водночас вона нагадала, що виробники вакцин, насамперед, працюють безпосередньо з державами, які замовляють мільйонні дози.

Слід зазначити, що напередодні голова комітету охорони здоров'я ВР Михайло Радуцький в ефірі "Радіо Свобода" назвав приблизно таку ж ціну на китайську вакцину Sinovac Biotech у приватних клініках – 700-750 гривень.

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"Якщо ми бачимо, що Україна закуповує у компанії "Лекхім" вакцину за 17,8 долара, до цього зазвичай треба додати: кабінет щеплення, медична сестра, чия праця буде використовуватися, і консультація лікаря, – то, найімовірніше, я думаю, приватні лікарні додадуть десь 200 гривень до ціни закупки... Зважаючи, що ця вакцина не потребує спеціальних умов зберігання, то ціна має бути 700-750 гривень у приватних клініках", – припустив Радуцький.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що уряд України підписав багато угод на купівлю вакцини від коронавірусу і перші партії повинні надійти вже в лютому.

Також відомо, що першими щеплення зроблять367 тис. громадянам: лікарям, медикам, жителям будинків престарілих, військовим у зоні ООС. Другий етап може стартувати наприкінці березня, тоді вакцинують ще 2,5 млн громадян.

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