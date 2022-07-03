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У Раді з'явився новий законопроект про виїзд чоловіків за кордон: чим він відрізняється

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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3 липня, 12:49
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Документом пропонується розширити перелік чоловіків, яким можна залишати територію України під час воєнного стану
У ВР зареєстровано новий законопроект щодо виїзду чоловіків за межі України
У ВР зареєстровано новий законопроект щодо виїзду чоловіків за межі України / Фото: Колаж: Сьогодні

У Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроект щодо заборони на виїзд чоловіків із території України під час військового стану. Подав до парламенту законопроект член фракції "Слуга народу" Георгій Мазураш.

Хто може залишити Україну

  • Чоловіки, у яких є троє неповнолітніх дітей;
  • з 2 дітьми до 14 років;
  • з 1 дитиною до 14 років та вагітною дружиною;
  • з дитиною до 3 років.

Також законопроект пропонує дозволити залишати Україну особам, які мають робітники, спортивні контракти в інших країнах, офіційне підтвердження юридичних осіб інших країн з працевлаштування або контракти із замовниками з інших країн на 1 рік і більше на надання IT-послуг або консультаційних послуг за умови оплати ЄСВ чи бізнес в інших країнах.

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Підставою для виїзду за цим проектом також будуть вважатися контракти для моряків, навчання за кордоном, міжнародні змагання та дозвіл на виїзд від Кабміну для волонтерів та водіїв гуманітарних вантажів.

Раніше у парламенті був зареєстровано ще один законопроект , який також стосувався дозволу на виїзд для чоловіків Ініціаторами законопроекту виступали Михайло Лаба, Олексій Кузнєцов та Анатолій Остапенко (усі – представники фракції "Слуга народу").

Вони пропонували прописати у законі "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України" заборона на виїзд із країни військовозобов'язаним (Чоловікам з 18 до 60 років). Діятиме ця норма лише під час дії військового стану.

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При цьому у законі хочуть врегулювати і норму про те, кому можна буде залишити Україну, винятки становитимуть такі категорії осіб:

  • багатодітні батьки (3 та більше дітей віком до 18 років);
  • батьки-одиначки;
  • чоловіки з інвалідністю;
  • студенти/аспіранти/докторанти;
  • особи, визначені Кабінетом Міністрів України.

Також ми писали про те, що у Верховній Раді України зареєстровано законопроект №7481, яким пропонують не мобілізувати військовозобов'язаних , близькі родичі яких загинули чи зникли безвісти на війні А ще, що в Україні не збираються мобілізувати жінок та кидати їх у зону бойових дій. Це ще одна брехня російських окупантів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв , що в Україні звільнили від мобілізації ще одну категорію населення Також ми писали , чому Україні вигідна загальна мобілізація до РФ

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