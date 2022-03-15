У Раді пропонують збільшити кількість військовослужбовців Держприкордонслужби

Історії звитяг

Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.

Слава Україні!