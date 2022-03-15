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СЬОГОДНІ Новини України

У Раді пропонують збільшити кількість військовослужбовців Держприкордонслужби

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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15 березня, 00:24
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Законопроект передбачає збільшення кількості прикордонників
На сьогодні загальна чисельність Держприкордонслужби становить 53 тисячі осіб. Колаж "Сьогодні"
На сьогодні загальна чисельність Держприкордонслужби становить 53 тисячі осіб. Колаж "Сьогодні"

Загальна чисельність Державної прикордонної служби України пропонується збільшити до 60 000 осіб, зокрема 52 000 військовослужбовців. Зараз 53 000 та 45 000 відповідно.

Про це говориться на сайті ВР України.

Деталі

  • 14 березня 2022 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
  • Комітет розглянув проект закону про внесення змін до заключних положень Закону України "Про Службу військового капеланства" щодо дати набуття чинності №7130 та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту у першому читанні прийняти його за основу та в цілому.
  • За результатами розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо осіб з інвалідністю, №7140, та проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, №7133, Комітет прийняв рішення звернутися до голови Верховної Ради України з пропозицією визначити інші комітети головними з підготовки та попереднього розгляду згаданих законопроектів.

Війна в Україні 14 березня

  • Українські військові вже 19-й день захищають нашу країну від російських окупантів. За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, ворог продовжує наступальну операцію. Окупанти обстрілюють українські міста та вбивають мирних жителів, але наші бійці безжально знищують російсько-фашистських інтервентів. Весь світ за нас – країни Заходу продовжують тиснути на Росію санкціями.
  • Розпочався четвертий раунд переговорів делегацій України та Росії. Як заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, Україна очікує від Росії припинення вогню та негайного відведення військ.
  • Окупанти вдарили ракетами по Снігурівці та Первомайському, повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім у відеозверненні . Ці населені пункти знаходяться за 30 кілометрів один від одного. Внаслідок удару зник мобільний зв'язок.
  • Російські війська атакували авіазавод "Антонов" у Києві. Територією заводу випустили три ракети. Про це повідомив заступник київського міського голови Микола Поворозник.
  • Минулої доби угрупуванням Повітряних сил Збройних сил України було знищено чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати (інформація щодо типу уточнюється).

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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Герої не вмирають!
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Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
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