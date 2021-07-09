Бувай, тротуар. У Раді знову вирішили спробувати приструнити любителів електросамокатів

/ Фото: freepik.com
В Україні хочуть посилити правила для поїздок на електротранспорті, зокрема, на самокатах.
Так, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт "про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо руху самобалансуючих транспортних засобів, обладнаних електродвигунами" . Цим законопроєктом народні обранці нарешті прирівняють електросамокати, гіроскутери, сігвеї та інший електротранспорт до учасників дорожнього руху.
Основні норми законопроєкту наступні:
- Їздити на електросамокатах, сігвеях і гіроскутерах можна тільки з 16 років.
- Тепер муситимемо їздити тільки велодоріжками або краєм проїзної частини.
- Необхідно буде використовувати шолом, а в темний час доби – світловідбивальні елементи.
- Заборонено перевозити пасажирів.
- Заборонено перевозити вантажі, що заважають керуванню електротранспортом.
Який буде передбачений штраф за порушення цих норм, поки що невідомо. Але це вже друга спроба наших законодавців "вигнати" електросамокати і гіроборди з тротуарів.
У вересні 2020-го Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 3023, який передбачав зміни в правовому статусі основних прав та обов'язків водіїв персонального електротранспорту. До того ж, законопроєкт передбачав введення швидкісних обмежень для руху таких транспортних засобів тротуарами.
Читайте також: Чи небезпечні електросамокати на автошляхах. Зібрали думки за і проти
Відповідне рішення підтримали 268 нардепів, але віз, як то кажуть, і нині там.
Нагадаємо, що 25 червня в Києві на тротуарі зіткнулися велосипедист і водій самоката. Курйозна аварія сталася на Подільському узвозі.
Також раніше ми повідомляли про інше курйозне порушення, пов'язане з електротранспортом – в київському метрополітені помітили юнака, який їхав на самокаті.