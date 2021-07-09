Бувай, тротуар. У Раді знову вирішили спробувати приструнити любителів електросамокатів

Якщо закон ухвалять, їздити можна буде тільки в шоломі і без пасажирів

/ Фото: freepik.com

В Україні хочуть посилити правила для поїздок на електротранспорті, зокрема, на самокатах.

Так, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт "про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо руху самобалансуючих транспортних засобів, обладнаних електродвигунами" . Цим законопроєктом народні обранці нарешті прирівняють електросамокати, гіроскутери, сігвеї та інший електротранспорт до учасників дорожнього руху.

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Основні норми законопроєкту наступні:

Їздити на електросамокатах, сігвеях і гіроскутерах можна тільки з 16 років.

Тепер муситимемо їздити тільки велодоріжками або краєм проїзної частини.

Необхідно буде використовувати шолом, а в темний час доби – світловідбивальні елементи.

Заборонено перевозити пасажирів.

Заборонено перевозити вантажі, що заважають керуванню електротранспортом.

Який буде передбачений штраф за порушення цих норм, поки що невідомо. Але це вже друга спроба наших законодавців "вигнати" електросамокати і гіроборди з тротуарів.

У вересні 2020-го Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 3023, який передбачав зміни в правовому статусі основних прав та обов'язків водіїв персонального електротранспорту. До того ж, законопроєкт передбачав введення швидкісних обмежень для руху таких транспортних засобів тротуарами.

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Відповідне рішення підтримали 268 нардепів, але віз, як то кажуть, і нині там.

Нагадаємо, що 25 червня в Києві на тротуарі зіткнулися велосипедист і водій самоката. Курйозна аварія сталася на Подільському узвозі.

Також раніше ми повідомляли про інше курйозне порушення, пов'язане з електротранспортом – в київському метрополітені помітили юнака, який їхав на самокаті.