В реанімаціях все менше місць. В Україні погіршилася ситуація з COVID-хворими

В Україні більше половини реанімаційних ліжок зайняті COVID-хворими.
Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко, передає РБК-Україна.
"Госпіталізації переважають над виписками на половину – відповідно, навантаження на систему охорони здоров'я продовжує зростати", – зазначив Ганиченко.
Однак кожен третій пацієнт на ліжку з киснем не потребує кисневої терапії, тобто "реальна" зайнятість становить 41% (пацієнти, яким призначена киснева терапія).
За останній тиждень в Україні було розгорнуто ще 8 тисяч додаткових ліжок з киснем.
Захворюваність на COVID-19 зросла в 2,5 раза
Порівняно з минулорічними показниками позитивних тестів на коронавірус зараз вдвічі більше, випадків захворюваності – в 2,5 раза більше, а летальних випадків – втричі більше.
Варто зазначити, що 7-денна середня добова кількість випадків захворюваності становила 264, і це більше максимального значення за весь минулий рік.
Крім того, за останні два тижні цей показник продемонстрував зростання в 2,3 раза.
Різкий стрибок COVID-19 в Україні
В Україні за останню добу виявили 16 309 нових випадків інфікування коронавірусом..
Всього інфекцію підтвердили у 2 578 394 осіб. За минулу добу від COVID-19 помер 471 житель України (всього – 59 523). Вилікувати вдалося 2 304 361 особу (6462 – за останню добу).