В реанімаціях все менше місць. В Україні погіршилася ситуація з COVID-хворими

При зайнятості кисневих ліжок на 57% реанімаційні становлять – 58%

За останній тиждень в Україні було розгорнуто ще 8 тисяч додаткових ліжок з киснем / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні більше половини реанімаційних ліжок зайняті COVID-хворими.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко, передає РБК-Україна.

Реклама

"Госпіталізації переважають над виписками на половину – відповідно, навантаження на систему охорони здоров'я продовжує зростати", – зазначив Ганиченко.

Однак кожен третій пацієнт на ліжку з киснем не потребує кисневої терапії, тобто "реальна" зайнятість становить 41% (пацієнти, яким призначена киснева терапія).

За останній тиждень в Україні було розгорнуто ще 8 тисяч додаткових ліжок з киснем.

Реклама

Захворюваність на COVID-19 зросла в 2,5 раза

Порівняно з минулорічними показниками позитивних тестів на коронавірус зараз вдвічі більше, випадків захворюваності – в 2,5 раза більше, а летальних випадків – втричі більше.

Варто зазначити, що 7-денна середня добова кількість випадків захворюваності становила 264, і це більше максимального значення за весь минулий рік.

Крім того, за останні два тижні цей показник продемонстрував зростання в 2,3 раза.

Реклама

Різкий стрибок COVID-19 в Україні

В Україні за останню добу виявили 16 309 нових випадків інфікування коронавірусом..

Всього інфекцію підтвердили у 2 578 394 осіб. За минулу добу від COVID-19 помер 471 житель України (всього – 59 523). Вилікувати вдалося 2 304 361 особу (6462 – за останню добу).

Раніше ми писали: