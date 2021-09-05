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Іржаві труби: у росіян "бомбануло" через заяви Яценюка по "Північному потоку-2"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
5 вересня, 20:08
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Пропагандисти Russia Today пройшлися по ідеї Яценюка, вимагати від ЄС гарантії транзиту нашою ГТС
У Росії прокоментували заяву Арсенія Яценюка / Колаж "Сегодня"
У Росії прокоментували заяву Арсенія Яценюка / Колаж "Сегодня"

У Росії не залишилася непоміченим заява екс-прем'єра України Арсенія Яценюка про енергетичну політику Росії, яка була висловлена в п'ятницю ввечері в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Російський пропагандистський телеканал Russia Today, який фінансується Кремлем, випустив окремий сюжет на цю тему.

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Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Коментуючи будівництво "Північного потоку-2", Яценюк, заявив: "Завдання Росії тільки одне – перетворити українську газотранспортну систему в металобрухт ".

На думку екс-прем'єра, необхідно підписати тристоронній договір про транзит російського газу за участю Європейського Союзу, який гарантував би завантаженість української ГТС і не допустив би втрати доходів від транзиту в розмірі $ 2 млрд.

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На заяву Арсенія Яценюка відреагував телеканал Russia Today. Він зробив окремий сюжет і запросив в якості коментатора заступника голови Держдуми РФ Ігоря Ананських.

Ананських, зокрема, назвав українську ГТС "іржавими трубами" і вважає, що Україна "політизує тему газу".

В цілому пропагандистський сюжет Russia Today будувався на тому, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" в обхід України нібито викликано виключно екологічними мотивами.

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