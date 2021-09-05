Іржаві труби: у росіян "бомбануло" через заяви Яценюка по "Північному потоку-2"

У Росії не залишилася непоміченим заява екс-прем'єра України Арсенія Яценюка про енергетичну політику Росії, яка була висловлена в п'ятницю ввечері в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Російський пропагандистський телеканал Russia Today, який фінансується Кремлем, випустив окремий сюжет на цю тему.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Коментуючи будівництво "Північного потоку-2", Яценюк, заявив: "Завдання Росії тільки одне – перетворити українську газотранспортну систему в металобрухт ".
На думку екс-прем'єра, необхідно підписати тристоронній договір про транзит російського газу за участю Європейського Союзу, який гарантував би завантаженість української ГТС і не допустив би втрати доходів від транзиту в розмірі $ 2 млрд.
На заяву Арсенія Яценюка відреагував телеканал Russia Today. Він зробив окремий сюжет і запросив в якості коментатора заступника голови Держдуми РФ Ігоря Ананських.
Ананських, зокрема, назвав українську ГТС "іржавими трубами" і вважає, що Україна "політизує тему газу".
В цілому пропагандистський сюжет Russia Today будувався на тому, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" в обхід України нібито викликано виключно екологічними мотивами.
- ЄС надає великого значення енергетичній безпеці України. Брюссель готовий провести консультації з Києвом щодо "Північного потоку – 2".
- В Німеччині запропонували продати "Північний потік – 2".