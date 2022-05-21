У Росії сказали, на кого можуть обміняти бійців "Азова"

Російський депутат висловився про долю полонених українських військових

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії розглянуть можливість обміну кума Володимира Путіна Віктора Медведчука на українських військових із полку "Азов". Про це заявив член переговорного процесу та голова російської фракції "ЛДПР" Леонід Слуцький, передає Telegram-канал. "Сьогодні". Він уточнив, що це питання вивчатимуть уповноважені на це люди.

"Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на азовців. Не ми – ЛДПР, а ті люди в Москві, які мають такі повноваження", – заявив Слуцький на прес-конференції в окупованому Донецьку.

Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони із зайнятого окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України наказало зберегти особовий склад захисників. У ніч проти 17 травня понад 250 військових із гуманітарного коридору було виведенона непідконтрольні Україні території.

Реклама

До медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 людей через гуманітарний коридор було доставлено до Оленівки. Обидва населені пункти на окупованій території.

20 травня заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар записав нове відеозвернення до українців. Він заявив, що його командування досі знаходиться на території "Азовсталі" у Маріуполі. При цьому евакуація з порятунку військовослужбовців продовжується.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з "Азовсталі" вивезли всіх цивільних, медиків та поранених. Тепер евакуйовані захисники Маріуполя повинні бути звільнені за процедурою обміну. За словами глави держави, українські військові отримали сигнал, що мають повне право вийти й зберегти свої життя.

Реклама

Читайте також: