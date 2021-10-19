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У Рівненській області чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
19 жовтня, 13:14
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Жінка дізналася про це і звернулася в поліцію. Злочинцеві загрожує серйозний строк
Чоловік зґвалтував дівчинку. Фото: колаж "Сьогодні"
Чоловік зґвалтував дівчинку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Сарненському районі Рівненської області 28-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки. Тепер зловмиснику загрожує серйозний строк.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Рівненської області.

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Деталі НП

Подія трапилася влітку 2021 року. 28-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки. Після того, як жінка дізналася про злочин, вона звернулася в поліцію.

Злочинця затримали

12 жовтня чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 КК України. Вже 13 жовтня суд обрав запобіжний захід зловмисникові у вигляді 60 діб арешту без можливості внесення застави.

Що загрожує ґ валтівнику?

Злочинцеві загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Зараз розслідування злочину триває.

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В Україні згвалтували школярку. Фото: "Главком"
В Україні згвалтували школярку. Фото: "Главком"

Проблема сексуального насильства в Україні

Проблема сексуального насильства в Україні стоїть дуже гостро. Не менше 50% українських жінок ставали жертвами сексуальних домагань, а близько 8% українок відчували його на собі багато разів.

Нагадаємо, в Києві 50-річний чоловік напав у ліфті на двох дев'ятирічних дівчаток, а потім вчинив дії сексуального характеру.

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