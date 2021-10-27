Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Чорноморець - Шахтар: онлайн ❌ ДТП з мажором у Харкові ⚽ Маріуполь - Динамо: онлайн 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини України

На Рівненщині поліція "накрила" центр вакцинації в кафе. Чи це законно?

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
27 жовтня, 13:49
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В поліції стверджують, що людей мали вакцинувати на вулиці, згідно з карантинними правилами
На Рівненщині поліція проти організації центру вакцинації в кафе.
На Рівненщині поліція проти організації центру вакцинації в кафе. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Рівненській області організували центр вакцинації проти коронавірусу в кафе. Поліція склала адміністративний протокол на власницю закладу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Реклама

Кафе звинуватили у порушенні правил карантину. Власниця стверджує, що відкрила для медиків лише хол. Тоді як в поліції говорять, що кафе працювало повноцінно. До слова, Рівненська область зараз у "червоній" зоні.

Навіщо кафе центр вакцинації

За словами власниці, мобільний пункт щеплення відкрили в кафе, щоб щепити свій персонал та працівників ближніх закладів. Саме про це вона домовилася з медиками.

"Ми взяли дозвіл у сільраді. Під'їхали дві медсестри, шофер, машина. Люди по одному підходили, черги не було. Десь двадцять людей вакцинувалося. І вже коли медичні працівники зібрали свої речі, зайшов працівник поліції, каже: ви порушуєте", – розповіла Валентина Бук.

Реклама

Поліція звинуватила кафе у порушенні карантину. Власниця ж говорить, що касовий апарат не був ввімкнений. До того ж це зафіксували камери.

"Ніхто не заходив, не виходив. Ніяку діяльність не здійснювали, так як пишеться в протоколі", – каже підприємиця.

Що кажуть медики

Головна лікарка Гощанського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Поліщук розповіла, що медики працювали у закладі дві години. За її словами, бригада їздить, де збирається трішки людей. А власниця кафе напередодні в соцмережех оголосила про те, що там організують вакцинацію для місцевих.

Реклама

"Люди просять нас приїхати й ми погоджуємося, бо треба припинити цю ситуацію. У нас завал, людей багато, місця не вистачає. Я ж на вулиці не стану робити", – коментує медик.

Позиція поліції

Поліція повідомила, що зафіксувала у кафе порушення правил щодо карантину людей. Правоохоронці стверджують, що вакцинацію мали проводити надворі, а вони попросилися в кафе.

"І працівники кафе в цей день теж вакцинувалися. Однак, сертифікатів на момент перевірки у них не було і вони продовжували працювати. Група провакцинувала й поїхала, а працівники кафе продовжували свою роботу у звичному режимі", – зазначила речниця Нацполіції області Марія Юстицька.

За законом, за порушення карантину підприємицю можуть оштрафувати. Сума штрафу, передбачена у адмінкодексі, від 17 до 34 тисяч гривень. Рішення, за матеріалами поліції, прийматиме суд.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Короновірус за тиждень

146 548

захворіло за тиждень в Україні

+45%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3806

Євро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти