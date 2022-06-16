На Рівненщині сталася смертельна ДТП з військовими: авто влетіло у кран

Аварія сталася на трасі Київ – Чоп

В ДТП в Рівненській області загинув військовий. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Рівненщині зранку у четвер, 16 червня, сталось зіткнення легковика та вантажівки-крана. Внаслідок цієї ДТП є один загиблий та травмований.

Про це повідомила пресслужбі Нацполіції області.

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Рух на трасі частково ускладнени: його регулюють патрульні поліцейські.

Інцидент трапився близько 7:30 біля села Привільне Дубенського району, йдеться про трасу Київ — Чоп.

"У ДТП загинув 22-річний військовослужбовець, 21-річного ушпиталили до лікарні. Їх деблокували рятувальники із понівеченого легкового авто", — повідомила пресслужба.

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Місце ДТП. Фото: нацполіція

Раніше ми писали, що смертельна ДТП, внаслідок якої загинули троє людей, ще одну у важкому стані було госпіталізовано, сталася увечері 13 червня на Вінниччині.

Нагадаємо, 7 червня під Києвом жінка вилетіла на зустрічну смугу та в'їхала у фуру. Окружну дорогу довелося перекрити на півдня.

Також ми писали про наймасштабнішу аварію за останні роки. Увечері 3 травня на дорозі "Київ-Чоп" поблизу села Ситне, Дубенського району водій автомобіля Mercedes-Benz Vito під час обгону в'їхав у вантажівку Mercedes із цистерною з пальним. В результаті ДТП загинуло 27 людей.