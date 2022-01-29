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На Рівненщині керівництво дитсадка звинувачують у вживанні алкоголю на роботі (відео)

Володимир Миколайчук Володимир Миколайчук кореспондент Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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29 січня, 04:13
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Батьки написали скаргу на керівницю дошкільного закладу

Скандал у рівненському садочку. Батьки опублікували відео, де жінка, схожа на директорку закладу, лежить у кріслі без тями. А поруч — маленькі вихованці. Звинуватили, що напилася на роботі. І навіть фото застілля виклали в мережу. Чи правда це — з'ясовував кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук.

Деталі інциденту

Діти — без нагляду, а директорка — непритомна. Відео зняли батьки, коли прийшли забирати малечу з садочка. Запідозрили, що керівниця з вихователькою вирішили розслабитися.

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У соцмережах оприлюднили фото застілля. Серед наїдків стоять дві чарки. Бачив це на власні очі староста села. Він приїхав розбиратися в інциденті.

"В іншій кімнаті, крім кабінету, були чарки. Сліди вживання, не пляшка, якісь корки", — каже староста села Бармаки Олександр Верещук.

Директорка — пішла на лікарняний, а підлеглі про інцидент мовчать: дверей садочка не відчинили.

Керівниця садочку все заперечує

Директорка категорично заперечує, що напилася на роботі. Але через скандал таки написала заяву на звільнення.

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Телефоном очільниця закладу категорично заперечує, що вживала алкоголь на роботі перед дітьми. А зняте відео вважає провокацією батьків. Мовляв, їй просто стало зле.

"Перший раз у житті було таке, що втратила свідомість. Чому — не можу пояснити. Геть подумала, що вже помираю", — розповіла директорка садочка.

Директорка каже: мала харчове отруєння. І це підтверджують медики, які були на виклику в садочку.

Батьки написали скаргу

У громаді кажуть, такий скандал — вперше з цією керівницею. Однак отримали офіційну скаргу від батьків, перевірка триває.

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"Сподіваюся її звільнення задовольнить батьківський колектив. А комісія і далі допрацює і в процесі звільнення прийме й нормативні певні дії", — зазначив начальник управління освіти Шпанівської громади Юрій Шадий.

Вірогідно, що директорка отримає й догану. Інцидент у садочку також перевіряє прокуратура. Але в громаді все ж шукають заміну керівниці.

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