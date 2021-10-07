У Рівненській області школярі копають картоплю замість уроків (відео)

Їх перевели на дистанційне навчання через те, що вчителі не хочуть вакцинуватися

Школярі копають картоплю на дистанційному навчанні. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Вілія Рівненської області школярі перейшли на дистанційне навчання. Через те, що у деяких учнів немає доступу до інтернету і гаджетів, вони копають картоплю.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

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Через вчителів школярів перевели на дистанційне навчання

У ліцеї з 5 по 11 клас учні навчаються вдома (більше 320 осіб). Дистанційне навчання ввели через те, що в навчальному закладі не набралося 80% вакцинованих вчителів, оскільки вони відмовилися від щеплень проти коронавірусу.

За словами директора школи, деякі педагоги відмовилися від вакцинації з релігійних міркувань

"Було ще питання страху, люди не довіряли вакцині. Ми запрошували медпрацівників в установу, пропонувалася будь-яку вакцину на вибір", – розповів директор.

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Учні замість уроків копають картоплю

В одного з школярів Тараса немає телефону і комп'ютера, тому хлопчик допомагає збирати урожай.

За словами мами дев'ятикласника Михайла, за півтора тижні дистанційки до жодного уроку її син так і не підключився. Це пов'язано з тим, що в селі у третини учнів проблеми з інтернетом.

В Україні схожа ситуація в 40 школах

За словами керівника Головного управління загальносередньої дошкільної освіти МОН Юрія Кононенка, в Україні близько 40 шкіл не мають доступу до інтернету.

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Так, вчителі дзвонять учням, переказують, радять як правильніше опрацювати матеріал і де його брати. Вони вдаються до різних вигадок, щоб освітній процес не зупинився для тих, хто на дистанційці без інтернету або гаджетів.

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