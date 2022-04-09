На Рівненщині у п'яних водіїв відібрали понад 200 машин – передадуть ВСУ

На всіх правопорушників складено адміністративні протоколи

У нетверезих водіїв відбирають авто для армії / Фото: Колаж: Сьогодні

За півтора місяці військового стану на Рівненщині виявили 233 п'яних водія за кермом. Весь транспорт вилучила поліція, щоб надалі передати ЗСУ.

Про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація у Facebook .

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Найбільше водіїв напідпитку та під дією наркотиків з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України виявили в обласному центрі – 93, в Острозі – 29 та 19 у Рокитному.

"На усіх правопорушників складені адміністративні протоколи за статтею 130 КУпАП, а матеріали яких розглядатиме суд. Транспортні засоби вилучені, поміщені на територію відділень поліції та в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Безкоштовне розмитнення авто

В Україні набув чинності законопроект, що звільняє від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита легкові автомобілі та кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли та інші транспортні засоби.

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Це означає, що українці зможуть безкоштовно розмитнити авто з Європи. Такі умови дійсні лише під час воєнного стану.