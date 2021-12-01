В Рівному хворе на сказ кошеня покусало жінку. В місті запровадили карантин

На території міста зафіксували шість випадків сказу серед котів з початку року

Карантин в Рівному триватиме щонайменше два місяці. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Рівному в приватній ветеринарній клініці жінку вкусило кошеня. Тварина загинула і під час лабораторних досліджень у неї виявили сказ.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Подробиці інциденту

Це сталося 27 листопада. Жінка лікувала двомісячну тварину від запалення і принесла її, щоб зробити аналіз крові. Під час забору й стався укус. Наступного дня тварина загинула, а 30 листопада під час лабораторних досліджень у неї виявили сказ.

"Жінку направили в міський травмпункт, з нею працюють лікарі. У місцях, де перебувала хвора тварина, провели дезінфекцію, бо жінка була з нею і в клініці, і в магазині, і вдома, звичайно. Зараз встановлюємо тварин і осіб, які контактували з кішкою. Ще маємо з'ясувати, звідки саме тварина, бо її, за попередньою інформацією, привезли в Рівне", – пояснив начальник міського управління Держпродспоживслужби Анатолій Сасовський.

Не перший подібний випадок у Рівному

У місті в 2021-му році це вже шостий випадок сказу тварин – усі вони виявлені у котів.

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Через це 1 грудня відбулося засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії Рівного. На ній затвердили план заходів і оголосили загрозливою територію, на якій виявили дане захворювання. Йдеться про ділянку в межах вулиць Соборна – Вербова – Макарова – Корольова.

Запровадили карантин

На цій визначеній території накладемо карантинні обмеження:

заборона проводити виставки і виводки тварин,

заборона вивозити тварин за межі цієї зони.

Крім того, лікарі пройдуться і безкоштовно щеплять тварин цієї території від сказу. Також по місту розмістять оголошення про безкоштовне щеплення в міській державні лікарні ветеринарної медицини на вулиці Малорівненській, 91.

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Карантинні обмеження через виявлений у двомісячного кошеняти сказ запровадили на два місяці. Наприкінці січня, якщо не буде випадків сказу на визначеній території, рішенням відповідної комісії карантинні обмеження скасують.

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