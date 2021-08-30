У Рівному пацієнт напав на лікаря і розпорошив сльозогінний газ (відео)

24-річний раніше судимий чоловік і його 21-річна подружка нецензурно висловлювалися в сторону медперсоналу

Лікар отримав хімічні опіки. Фото: скріншот

У Рівному п'яний 24-річний чоловік напав на 45-річного лікаря-травматолога і розпорошив йому в обличчя сльозогінний газ. Внаслідок нападу лікар отримав хімічні опіки очей.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, інцидент стався в приймальному відділенні Рівненської центральної міської лікарні.

Як попередньо з’ясували поліцейські, медики швидкої виїжджали на виклик та доставили для надання допомоги 24-річного жителя Рівного із різаними ранами рук і запахом алкоголю. Разом із ним до закладу приїхала і 21-річна дівчина.

В очікуванні чергового лікаря обидва почали вести себе неадекватно, нецензурно лаялися на медперсонал. Надалі між 45-річним медиком і "відвідувачами" виник конфлікт і штовханина, під час якої 24-річний зловмисник дістав газовий балончик і розпорошив в обличчя лікаря сльозогінний газ.

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Лікар внаслідок інциденту отримав хімічні опіки і звернувся в поліцію.

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Відомо, що 24-річний нападник ще у неповнолітньому віці мав проблеми із законом через крадіжки, незаконний обіг наркотиків, також його судили за розбій.

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Рівненське районне управління поліції розпочало розслідування за статтею про хуліганство. Зараз вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — обмеження волі на строк до п’яти років.

Крім того, керівництво поліції області проведе нараду за участі міської влади і медиків для вирішення питання щодо безпеки у приймальних відділеннях лікарень, а відтак — убезпечення медичних працівників від подібних випадків.

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