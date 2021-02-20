У Рівному визнали неосудною жінку, яка вбила чоловіка і розстріляла дочку

Отримала несподіване завершення історія із умисним вбивством і замахом на убивство під Рівним, де жінка застрелила свого чоловіка і спробувала вкоротити віку дочці.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Слідчі призначили ряд експертиз, серед них і судово-психіатричну, і медики виявили, що підозрювана є неосудною. Після цього матеріали кримінального провадження із клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру відносно 46-річної жінки було направлено на розгляд суду.

Правоохоронці наполягають на госпіталізації підозрюваної до психіатричного закладу, тому що вона за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно-небезпечного діяння становить особливу небезпеку для суспільства.

Нагадаємо, що в ніч на 5 вересня 2020 року жителька Рівненського району вистрелила чоловіку у скроню з травматичного пістолета "Вій", а після цього зробила два постріли у грудну клітку сплячій дочці. Травмат заклинив, тому "мати" ще й двічі вистрелила в груди дитині з револьвера для стрільби патронами Флобера.

Тоді у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 115, ч. 2 ст. 15, п. п. 2, 13, частини 2 статті 115 КК України, слідчі повідомили жінці про підозру, а суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Також нагадаємо, 29 вересня 2020 у Львівській області на території курортного комплексу були виявлені тіла 36-річної жінки та двох її дочок – п'яти та дев'яти років. Як виявилося – мати застрелила своїх дітей, а потім вчинила самогубство.

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