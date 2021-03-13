У Румунії поновили пошуки зниклого під час аварії суховантажу українського моряка

Румунські рятувальники поновили пошуки українського моряка, зниклого безвісти з затонулого суховантажу "Волго Балт 179".

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Про це повідомив новинам "Сьогодні" тимчасово повірений у справах України в Румунії Паун Роговей.

Дипломат розповів, що документи для виїзду на територію України моряків, яким вдалося врятуватися – уже готові, поки що вони – у лікарні у місті Констанца. Щойно їх випишуть, поїдуть додому – це станеться найближчими днями.

"Вони зараз проводять профілактичне лікування, їм ставлять крапельниці для очищення крові від токсинів. Усі вони в задовільному стані. Очікують, що їх випишуть або завтра ввечері, або в понеділок протягом дня. Все залежить від показників їхніх аналізів", – зазначив Роговей.

Нагадаємо, судно "Волго Балт 179" йшло з Ростова-на-Дону до Румунії та затонуло у Чорному морі у четвер, 11 березня. На борту було 13 членів екіпажу, усі з України. Безвісти зник – один. Двоє – загинули. Тіло капітана також досі шукають. Решта – врятувалися.

За інформацією Держслужби морського та річкового транспорту України, загиблі – це капітан судна і електромеханік. Зниклий член екіпажу – старший помічник капітана.

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При цьому в РНБО вважають, що вугілля, яке перевозив "Волго Балт 179", було видобуте на непідконтрольних Україні територіях Донбасу

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