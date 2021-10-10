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СЬОГОДНІ Новини України

У Мережі не вірять в отруєння Полякова алкоголем і метадоном і канцлер Австрії йде у відставку через корупційний скандал – головні новини за ніч

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
10 жовтня, 06:40
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Користувачі Мережі стали активно коментувати пост народного депутата Галини Янченко, а Себастьян Курц вже виступив по телебаченню і заявив, що звільняє посаду
Попередньо було встановлено, що йому стало погано по дорозі в таксі, а в Австрії заглибився політична криза через корупційний справи. Колаж "Сегодня".
Попередньо було встановлено, що йому стало погано по дорозі в таксі, а в Австрії заглибився політична криза через корупційний справи. Колаж "Сегодня".

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Легковик на швидкості "вкарбувався" в маршрутку – з'явилося відео страшного ДТП у Києві

У Мережі опублікували відео моменту зіткнення легкового автомобіля і пасажирського автобуса в Києві на Броварському проспекті. На відео видно, як легковик на величезній швидкості рухався по тій же смузі, що і автобус. Коли авто наблизилося, водій не зменшив швидкість, а протаранив задню частину автобуса.

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У Києві автобус потрапив у ДТП
У Києві автобус потрапив у ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

"Якого хлопця згубили. Горіть у пеклі": У Мережі не вірять в отруєння Полякова алкоголем і метадоном

У соціальній мережі під постом народного депутата Галини Янченко (фракція "Слуга народу") розгорілася справжня суперечка. У Мережі не вірять в отруєння померлого 8 жовтня народного депутата Антона Полякова алкоголем і метадоном.

Попередньо було встановлено, що йому стало зле по дорозі в таксі. Колаж "Сьогодні"
Попередньо було встановлено, що йому стало зле по дорозі в таксі. Колаж "Сьогодні"

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Канцлер Австрії йде у відставку через корупційний скандал. У чому його звинувачують

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив про відхід зі свого поста. Кілька днів тому прокуратура країни почала проти нього розслідування за звинуваченням у корупції.

В Австрії поглибилася політична криза через корупційну справу. Колаж "Сьогодні".
В Австрії поглибилася політична криза через корупційну справу. Колаж "Сьогодні".

У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа – вогонь повністю охопив житловий будинок

У Дніпрі, де під час пожежі померли дві людини, на вулиці Ливарній почалася масштабна пожежа у приватному будинку. На місце прибули рятувальники, які ліквідували загоряння. Поки невідомо, чи були в приміщенні люди – вогонь охопив весь будинок і рятувальники не могли зайти всередину.

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