У Мережі не вірять в отруєння Полякова алкоголем і метадоном і канцлер Австрії йде у відставку через корупційний скандал – головні новини за ніч

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Легковик на швидкості "вкарбувався" в маршрутку – з'явилося відео страшного ДТП у Києві
У Мережі опублікували відео моменту зіткнення легкового автомобіля і пасажирського автобуса в Києві на Броварському проспекті. На відео видно, як легковик на величезній швидкості рухався по тій же смузі, що і автобус. Коли авто наблизилося, водій не зменшив швидкість, а протаранив задню частину автобуса.
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"Якого хлопця згубили. Горіть у пеклі": У Мережі не вірять в отруєння Полякова алкоголем і метадоном
У соціальній мережі під постом народного депутата Галини Янченко (фракція "Слуга народу") розгорілася справжня суперечка. У Мережі не вірять в отруєння померлого 8 жовтня народного депутата Антона Полякова алкоголем і метадоном.
Канцлер Австрії йде у відставку через корупційний скандал. У чому його звинувачують
Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив про відхід зі свого поста. Кілька днів тому прокуратура країни почала проти нього розслідування за звинуваченням у корупції.
У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа – вогонь повністю охопив житловий будинок
У Дніпрі, де під час пожежі померли дві людини, на вулиці Ливарній почалася масштабна пожежа у приватному будинку. На місце прибули рятувальники, які ліквідували загоряння. Поки невідомо, чи були в приміщенні люди – вогонь охопив весь будинок і рятувальники не могли зайти всередину.