"Займайте місця": соцмережі готуються "зустрічати" Марченко-політикиню

Дружина лідера "ОПЗЖ" Віктора МедведчукаОксана Марченко заявила, що йде в політику. В соцмережах піднялась хвиля обурення та жартів.
"Сьогодні" зібрав реакцію користувачів Мережі.
"Оксана Марченко пішла в політику, вступила в ОПЗЖ. Оголосила війну Зеленському... Як зупинитися.... ржу", – прокоментував політичний експерт Віталій Кулик.
"Я думав, що Медведчук рвоне до суду, але той сховався за дружину", - написав у Facebook політолог Євген Магда.
"Наступний вихід Олени Зеленської! А свою виборчу кампанію кандидата в президенти вже повинен розпочинати Олександр Тимошенко", - написала менеджерка з комунікацій Ольга Сурняк.
Раніше ми повідомляли, що 19 лютого на засіданні РНБО було вирішено ввести санкції стосовно восьми осіб і 19 компаній. Які ще питання розглядав РНБО, читайте в матеріалі на нашому сайті.
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