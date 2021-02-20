Русский
$ 27,85
33,65
  1. Новини України

"Займайте місця": соцмережі готуються "зустрічати" Марченко-політикиню

20 лютого, 18:03

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

В соцмережах жартують над рішенням дружини Медведчука

Дружина лідера "ОПЗЖ" Віктора МедведчукаОксана Марченко заявила, що йде в політику. В соцмережах піднялась хвиля обурення та жартів.

Реклама

"Сьогодні" зібрав реакцію користувачів Мережі.

"Оксана Марченко пішла в політику, вступила в ОПЗЖ. Оголосила війну Зеленському... Як зупинитися.... ржу", – прокоментував політичний експерт Віталій Кулик.

Реклама

"Я думав, що Медведчук рвоне до суду, але той сховався за дружину", - написав у Facebook політолог Євген Магда.

"Наступний вихід Олени Зеленської! А свою виборчу кампанію кандидата в президенти вже повинен розпочинати Олександр Тимошенко", - написала менеджерка з комунікацій Ольга Сурняк.

Реклама

В тренді
"Займайте місця": соцмережі готуються "зустрічати" Марченко-політикиню

Реклама

Раніше ми повідомляли, що 19 лютого на засіданні РНБО було вирішено ввести санкції стосовно восьми осіб і 19 компаній. Які ще питання розглядав РНБО, читайте в матеріалі на нашому сайті.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Оксана Марченко Віктор Медведчук ОПЗЖ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

На українців чекає дешевий долар: коли і чому впаде курс
На українців чекає дешевий долар: коли і чому впаде курсФінанси
Курс долара в Україні повернувся до падіння, а євро практично завмер
Курс долара в Україні повернувся до падіння, а євро практично завмерФінанси
Зеленський збере важливе засідання РНБО: що відомо наразі
Зеленський збере важливе засідання РНБО: що відомо наразіВлада
В Україні вводять податок на Google – хто повинен його платити і що подорожчає
В Україні вводять податок на Google – хто повинен його платити і що подорожчаєЕкономіка
"Та вср*лаcь мені ваша мова": ще одна українська тіктокерка втрапила у мовний скандалУкраїна
Снайпери на дахах і
Снайпери на дахах і "коктейлі Молотова": хроніка вуличних боїв на Майдані 20 лютогоУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти