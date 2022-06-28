У Мережі показали реакції людей біля ТЦ у Кременчуці в момент ракетного удару (відео)

Наслідки жахливої атаки Росії по мирному місту потрапили на відео камер спостереження

З'явилося відео наслідків обстрілу Кременчука / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилося відео моменту вибуху в результаті ракетного удару по Кременчуку. Його зняли камери спостереження з відстані близько півкілометра. Уламки снаряда долетіли навіть до камер.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

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На ньому можна побачити, як люди реагують на приліт. Відео знято у парку біля озера, яке розташоване за кількасот метрів від ТЦ "Амстор".

Після прильоту люди падали на землю, розбігалися в різні боки, закривали собою дітей, а один чоловік навіть стрибнув у озеро. Також видно, як у воду та на тротуар падають уламки.

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Ракетний удар по Кременчуку

У понеділок, 27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області.

Згодом мер повідомив, що удар припав у дуже людне місце, яке на 100% не має відношення до воєнних дій. Є загиблі та поранені. Пізніше стало відомо, що йдеться про ТЦ "Амстор".

Число жертв ракетного удару за ніч зросла до 18. Як повідомляє пресслужба ДСНС, через атаку є 59 постраждалих. 25 людей госпіталізували, з них одна людина померла у лікарні.

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На ранок 28 червня пошуково-рятувальні роботи продовжуються, розбирають пошкоджені будівельні конструкції за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

Раніше глава МВС Денис Монастирський заявив, що більшість знайдених тіл ще не впізнані, оскільки сильно обгоріли. За його словами, рятувальники спробують розібрати завали до завтрашнього ранку, тоді буде відома остаточна кількість загиблих.

Також Монастирський заявив, що правоохоронці вже встановили імена льотчиків Росії, які вдарили по ТЦ.

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що страшний обстріл ТЦ у Кременчуці можуть розслідувати у Гаазі.

Президент України після удару по Кременчуку назвав росіян "відмороженими терористами" і закликав світ визнати Росію державою – спонсором тероризму.