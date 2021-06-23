У шести областях України досі не з'явилися центри масової вакцинації від COVID-19

У деяких областях кількість таких центрів досягає 10, коли в інших немає жодного

У шести областях України не відкрилися центри масової вакцинації від коронавірусу.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Темпи вакцинації від тижня до тижня прискорюються. Ми бачимо, яку позитивну роль відіграють центри вакцинації, що відкриваються в містах та містечках по всій Україні. Даю доручення Міністерству розвитку громад і територій, щоб такі центри з'явилися щонайменше в кожному районному центрі, тому що є області, де таких центрів вже більше десяти, а є області, шість областей, де такі центри досі не з'явилися", – сказав Шмигаль.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні кількість нових випадків COVID-19 за добу різко зросла. Всього інфекцію підтвердили у 2 230 977 осіб.

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Також нагадаємо, вакцинованим CoronaVac українцям стали доступні міжнародні COVID-паспорти.

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