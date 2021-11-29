У школах Києва посилять охорону

У школахКиєва посилять охорону. Ці нововведення у рамках програми "Безпечна столиця".
Про це повідомили у КМДА, пише ТСН.
Подробиці
У рамках програми "Безпечна столиця" у Києві також продовжать встановлювати на вулицях системи відеоспостереження. Вони фіксуватимуть номери автомобілів.
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Наразі у столиці встановлено вже 7 тисяч камер. Охорону у школах обіцяють посилити з нового 2022 року.
В Одесі на школярів під час уроку впала стеля
В Одесі на учнів у школі №111 впала стеля. Можливо, одна дитина травмована.
Впала стеля прямо в класі під час уроку. Вона не витримала і впав дітям на голови. Її шматки були на партах у школярів. Відео зняли самі учні.
"У 111 школі стеля еб***ся на голови учнів. Як мінімум одна дитина травмована", – написано під відео.