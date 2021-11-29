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СЬОГОДНІ Новини України

У школах Києва посилять охорону

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
29 листопада, 18:46
В закладинки
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Охорону у навчальних закладах планують посилити з нового 2022 року
У столиці вже встановили 7 тисяч камер / Колаж "Сьогодні"
У столиці вже встановили 7 тисяч камер / Колаж "Сьогодні"

У школахКиєва посилять охорону. Ці нововведення у рамках програми "Безпечна столиця".

Про це повідомили у КМДА, пише ТСН.

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Подробиці

У рамках програми "Безпечна столиця" у Києві також продовжать встановлювати на вулицях системи відеоспостереження. Вони фіксуватимуть номери автомобілів.

Наразі у столиці встановлено вже 7 тисяч камер. Охорону у школах обіцяють посилити з нового 2022 року.

В Одесі на школярів під час уроку впала стеля

В Одесі на учнів у школі №111 впала стеля. Можливо, одна дитина травмована.

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Впала стеля прямо в класі під час уроку. Вона не витримала і впав дітям на голови. Її шматки були на партах у школярів. Відео зняли самі учні.

"У 111 школі стеля еб***ся на голови учнів. Як мінімум одна дитина травмована", – написано під відео.

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