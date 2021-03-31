У шкільних підручниках з історії Україну показали без Криму: фото

У ще одній книзі знайшли російську концепцію про Новоросію

У двох підручниках з історії України для учнів старших класів зобразили карту України без окупованого Криму.

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Як повідомляє "Історична правда", помилку в карті виявили історики Валерій Рижков і Віталій Скальський.

Так, у підручнику "Історія України. Підручник для 10 класу установ загальної середньої освіти. (Рівень стандарту), Автор: А. К. Струкевич, Видавництво "Грамота", 2018" чітко видно, що карта країни зображена без півострова.

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В іншому підручнику для дев'ятикласників цього ж автора та з зазначенням того ж видавництва Україна також показана без окупованого Криму.

У "Детекторі медіа" пишуть, що підручник для 10 класу є на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

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У лютому інститут почав додаткову перевірку підручників з історії для 8 класу: там знайшли російську концепцію про "Новоросію".

Нагадаємо, раніше народний депутат Вадим Рабінович показав карту України без Криму, але з "Л/ДНР".

Крім того, на одному з офіційних YouTube-каналів Львівської міськради були викладені чотири ролики з картою України без Криму.

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