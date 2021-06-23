У разі надзвичайної ситуації або війни: в Україні презентували інформаційну брошуру

Перші 100 тисяч примірників брошури надрукують незабаром – вони призначені для жителів сходу та півдня України. Також з'являться у зоні ООС

В Україні презентували перший продукт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України – брошуру "У разі надзвичайної ситуації або війни".

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Про це повідомляє прес-служба.

"Це – максимально стислий набір порад, як діяти, щоб убезпечити себе під час небезпечних подій. Він стане у нагоді як для ознайомлення наперед, так і для того, аби переглянути й не розгубитись в момент небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Брошура містить поради з інформаційної безпеки, аби захистити мирне населення. Розробники врахували міжнародний та український досвід. Найближчим часом проведуть тендер та надрукують перші 100 тисяч примірників. Їх розповсюдять серед жителів сходу та півдня України. У зоні ООС брошури розповсюдять ЗСУ.

Матеріали перекладуть англійською, російською і кримськотатарською мовами. Згодом їх планують розповсюдити в усіх регіонах України.

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"Це — лише перший продукт, і ми не плануємо на цьому зупинятись. Наступні розробки будуть сфокусувані на темі протидії дезінформації, а також на тому, як висвітлювати протистояння з агресором, не допомагаючи йому. Ми пам'ятаємо помилки перших років війни і маємо системно убезпечитись від них у майбутньому", - повідомила керівник стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Центру Любов Цибульська.

Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський впевнений, що Росія не почне проти України повномасштабну війну, оскільки це може стати початком Третьої світової.

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